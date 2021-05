Xbox Game Pass: Neue Spiele im Mai 2021

Neuer Monat, neue Spiele für den Game Pass: Wie immer gibt's für Kunden von Microsofts Abo-Service auch im Mai eine ganze Reihe von neuen Titeln aus verschiedenen Genres.

Rollenspieler, Fußballfans und Open-World-Anhänger dürfen sich gleichermaßen freuen, denn hier liefert Microsoft einige richtige Highlights.

Dragon Quest Builders 2

Genre: Rollenspiel / Aufbauspiel

Release: 10. Dezember 2019

Im Game Pass ab: 4. Mai 2021

Hier geht's zum Test von Dragon Quest Builders 2

Wer gerne Minecraft spielt, sollte sich unbedingt Dragon Quest Builders 2 anschauen: Das Spiel verbindet kreatives Bauen mit der Welt der JRPG-Reihe Dragon Quest.

Wie in Minecraft müsst ihr hier zahlreiche Ressourcen wie Holz und Stein sammeln, um daraus Häuser, Städte und sogar ganze Landstriche zu bauen. Allerdings benötigen die Bewohner der Fantasy-Welt ebenfalls eure Hilfe. So müsst ihr ihnen Ressourcen verschaffen oder sie vor fiesen Monstern verteidigen.

Dragon Quest Builders 2 - Screenshots ansehen

FIFA 21

Genre: Sportspiel

Release: 9. Oktober 2020

Im Game Pass ab: 6. Mai 2021

Hier geht's zum Test von Fifa 21

Das aktuell beste Fußballspiel für den PC kommt ebenfalls in den Game Pass. Neben dem kontroversen Multiplayer-Modus Ultimate Team bekommen Fußballfans hier auch zahlreiche Singleplayermodi geboten.

Im Karrieremodus führt ihr etwa euren Lieblingsverein zur Meisterschaft, indem ihr neue Spieler verpflichtet, die besten Talente fördert und euer Geschick am Gamepad gegen die KI beweist. Aber auch der Street Football-Modus Volta ist wieder mit an Bord und bietet euch eine Story-Kampagne, in der ihr auf Legenden wie den brasilianischen Spielmacher Kaka treffen könnt.

Outlast 2

Genre: Horrorspiel

Release: 25. April 2017

Im Game Pass ab: 6. Mai 2021

Hier geht's zum Test von Outlast 2

Outlast 2 ist der Nachfolger des großartigen und extrem gruseligen Horrorspiels Outlast, in dem ihr als Journalist eine unheimliche Irrenanstalt durchforstet. Der zweite Teil ist allerdings keine Fortsetzung, sondern spielt lediglich im selben Universum.

Zwar spielt ihr hier erneut einen Journalisten, ihr geht diesmal aber einem teuflischen Kult auf die Spuren, um den Mord an einer schwangeren Frau aufzuklären. Doch dies ist natürlich nur der Anfang, denn Outlast 2 bietet erneut eine spannende Geschichte - falls ihr diese brutale und extrem furchteinflößende Reise bis zum Ende aushaltet.

Final Fantasy X/X-2 HD Remaster

Genre: Rollenspiel

Release: 12. Mai 2016

Im Game Pass ab: 13. Mai 2021

Hier geht's zum Test von Final Fantasy X/X-2 HD Remaster

Final Fantasy 10 gilt bei JRPG-Fans als eines der besten Rollenspiele auf der PS2, denn das Anfang der 2000er veröffentlichte Spiel bot alles, was man von einem Final Fantasy erwartet.

Die epische Geschichte handelt von der Welt Spira, die seit tausend Jahren von einem riesigen Monstrum namens Sin bedroht wird. Ihr begleitet das junge Medium Yuna, um dem Biest endgültig den Gar auszumachen. Neben rundenbasierten Kämpfen gibt's natürlich auch wieder unheimlich hübsche und teilweise sehr emotionale Zwischensequenzen zu bewundern.

Aufgrund des kommerziellen Erfolgs gabs es mit Final Fantasy X-2 erstmals einen direkten Nachfolger zu einem Final Fantasy-Spiel. Beide Spiele zusammen dürften euch über 100 Stunden Spielzeit garantieren.

Just Cause 4: Reloaded

Genre: Open-World-Action

Release: 4. Dezember 2018

Im Game Pass ab: 13. Mai 2021

Hier geht's zum Test von Just Cause 4

Just Cause 4 ist einerseits ein spielbarer B-Movie, andererseits eine Open-World-Sandbox, in der ihr eurer Zerstörungslust freien Lauf lassen könnt.

Wie schon in den Vorgängern übernehmt ihr die Rolle des Agenten Ricardo Rodriguez, der mit Wingsuit und Enterhaken durch die südamerikanische Spielwelt fliegt und mit einer riesigen Auswahl an Waffen, Fahrzeugen und abgedrehtem Equipment für ordentlich Chaos sorgt.

Psychonauts

Genre: Action-Adventure-Platformer

Release: 19. April 2005

Im Game Pass ab: 13. Mai 2021

Hier geht's zum Test von Psychonauts

Psychonauts ist ein fantasievoller Mix aus Jump&Run und Action-Adventure. Als angehender Psychonaut Raz brecht ihr hier in ein Sommerlager ein, um eure Ausbildung zum Psychonauten anzugehen.

Diese übersinnlich begabten Agenten dringen in die Welt von merkwürdigen Wesen, Monstern und Wahnsinnigen ein - und bevor ihr euch verseht, seid ihr in einer spannenden und ziemlich witzigen Story gefangen, in der ihr die Gehirne eurer Freunde retten müsst.

Red Dead Online

Genre: Mutliplayer-Open-World

Release: 1. Dezember 2020

Im Game Pass ab: 13. Mai 2021

Hier geht's zum Test von Red Dead Online

Den Multiplayermodus von Red Dead Redemption 2 könnt ihr ebenfalls ab Mitte Mai als Teil des Game Pass besuchen. Dieser erzählt eine eigene Geschichte und bietet darüber hinaus viele Aktivitäten, mit der ihr eure Zeit vertreiben und außerdem Ingame-Reichtum verdienen könnt.

Wer Action mag nimmt Kopfgeldaufträge an oder sucht nach vermissten Personen, entspanntere Spieler betreiben ihre eigene Farm und gehen angeln oder jagen. PVP-Fans können sich in verschiedenen Modi wie Capture the Flag, Team-Deathmatch oder auch Pferderennen messen.

Remnant: From the Ashes

Genre: Souls-Like-Shooter

Release: 20. August 2019

Im Game Pass ab: 13. Mai 2021

Hier geht's zum Test von Remnant: From the Ashes

Remnant: From The Ashes lässt sich am einfachsten als Dark Souls mit Knarren beschreiben. Als einer der letzten überlebenden Menschen kämpft ihr euch hier durch eine postapokalyptische Spielwelt, die von unheimlichen Kreaturen heimgesucht wird.

Euer Ziel ist es, dem Ursprung des Bösen auf die Schliche zu kommen: Dafür reist ihr durch Portale zu anderen Welten, die dynamisch generiert werden und so mit jedem Spieldurchlauf neue Kämpfe, Quests und Ereignisse bieten.

Diese Spiele verlassen den Xbox Game Pass

Am 15. Mai:

Alan Wake

Battlefleet Gothic: Armada 2

Dungeon of the Endless

Final Fantasy IX

Hotline Miami

Plebby Quest: The Crusades

In unserem FAQ findet ihr eine vollständige Liste aller Spiele, die ihr im Xbox Game für PC spielen könnt. Wir werden euch natürlich weiterhin über Neuzugänge informieren.