Der Valentinstag ist zwar schon rum, doch er hat seine Spuren hinterlassen. Beispielsweise mit einem »Habt euch lieb«-Event in Fortnite. Oder mit Valentinsskins in Apex Legends. Doch statt Liebe und Freude haben die bei einem Großteil der Community für Ärger gesorgt - nicht etwa wegen ihres Aussehens, sondern wegen des Preises.

Der ist nämlich so kalkuliert gewählt, dass ihr tiefer in die Tasche greifen müsst, als ihr eigentlich müsstet. Sowohl der Waffenskin »Through the Heart« für die Longbow DMR als auch der Bannerrahmen »Love of the Game« für Legende Pathfinder kosten 1.100 Apex-Münzen, die kostenpflichtige Währung im Free-to-Play-Shooter.

Das große Problem dabei: Ihr könnt euch im Shop entweder für 10 Euro 1.000 Apex-Münzen kaufen oder aber für 20 Euro 2.150 Münzen. Weitere Zwischenstufen gibt es nicht. Damit seid ihr also gezwungen, für einen 11-Euro-Skin 20 Euro auszugeben. Und selbst wenn ihr 20 Euro in die Hand nehmt, fehlen euch genau 50 Apex-Münzen, um euch auch den zweiten Skin leisten zu können.

Verärgerte Community

Diese Preistrickserei ärgert die Community von Apex Legends. »Das ist so dreckig...« schreibt etwa Reddit-User damokt2, sein Beitrag steht inzwischen bei über 15.000 Upvotes. Ähnlich geht es User TrueCoins, der mit seinem Post zum selben Thema über 13.500 Upvotes gesammelt hat.

Weitere Kritik gibt es an den hohen Preisen, vor allem für den Bannerrahmen. Reddit-User BloodyThumbtack schreibt etwa:

"20 Dollar für einen Helden-Skin ist bereits eine Menge, was leider durch Spiele wie Fortnite, League of Legends, Dota 2 und so weiter zum Standard wurde. Ein Waffen-Skin für den Preis? Ein BANNER für denselben Preis? Diese Items sind nicht einmal annähernd gleich viel wert."

AtmoSZN sieht das genauso und schreibt: »11 Dollar ausgerechnet für ein Banner ist Wahnsinn.« Mawu3n4 nimmt es mit Humor: »Ich bin tatsächlich froh, dass die Cosmetics so teuer sind. So ist es ziemlich einfach, die Kontrolle zu behalten und nicht zu viele von ihnen zu kaufen.«

Die gute Nachricht: Alle Skins sind rein optional und haben keinen Einfluss aufs Gameplay. Trotzdem schaden allzu kalkulierte Preise dem Image von Publisher EA und Entwickler Respawn Entertainment.

Nachschub ist übrigens bereits gesichert: Im März erscheint mit Season 1 der erste Battle Pass. Was darin steckt und wie viel ihr dafür hinlegen müsst, steht noch nicht fest.