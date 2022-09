Bei Steam und Co. sind gerade 13 außergewöhnliche Spiele besonders günstig

Auf der Suche nach neuen Spielen? Dann kommt ihr gerade richtig, denn es gibt gerade wieder einige lohnenswerte Angebote auf Steam und GOG. Um euch lange Sucherei zu ersparen, haben wir einige besondere Schnäppchen herausgesucht. Falls ihr wissen wollt, welche Spiele diese Woche neu auf Steam erscheinen, können wir euch aber auch weiterhelfen. Da ist so einiges geboten:

Nun aber weiter mit einigen der besten Angebote der aktuellen Sales. Unsere Preistabelle mit allen Angeboten in der Übersicht findet ihr ganz unten.

Highlight: Tiny Tina's Wonderlands

Genre: Loot-Shooter | Entwickler: Gearbox Software | Release: 24. März 2022 | Preis: 40,19 € (um 33 Prozent reduziert auf Steam, gilt bis zum 3. Oktober)

Ihr mögt Humor, seltenes Loot und verrückte Schießeisen? Dann seid ihr bei Tiny Tina's Wonderlands wahrscheinlich genau richtig. Der Ableger der Borderlands-Reihe lässt euch in eine abgedrehte Fantasy-Welt mit Monstern, Zauberern und richtig vielen Waffen reisen. Die ist nämlich in Wahrheit das Spielfeld des Pen & Paper-Rollenspiels Bunkers & Badasses, das Borderlands-Charakter Tiny Tina als Spielleiterin moderiert.

Diese Meta-Ebene sorgt immer wieder für lustige Situationen, in denen sich etwa die Spielwelt nach einem Kommentar Tinas verändert. Abseits davon erwartet uns klassisches Borderlands-Gameplay, bei dem wir Horden von Gegnern ausschalten und dafür mit einer Menge Loot belohnt werden. Neu ist allerdings das Multiklassen-System, bei dem wir alle Talentbäume miteinander kombinieren können. Wie gut uns das Spiel gefiel, lest ihr in unserem Test:

Andere gute Angebote

Es gibt natürlich noch viele weitere Angebote, allerdings müsst ihr euch bei einigen von ihnen beeilen, da sie nur noch bis zum 22. September um 19:00 Uhr verfügbar sind.

Dusk: Shooter mit Retro-Optik und unheimlicher Atmosphäre, in dem ihr gegen Kultisten, Bessessene und Dämonen kämpft. Eingängiger Metal-Soundtrack inklusive. (7 Euro auf Steam, 60 Prozent reduziert)

Shooter mit Retro-Optik und unheimlicher Atmosphäre, in dem ihr gegen Kultisten, Bessessene und Dämonen kämpft. Eingängiger Metal-Soundtrack inklusive. (7 Euro auf Steam, 60 Prozent reduziert) God of War: Fantastischer PC-Port eines großartigen Actionspiels mit bewegender Geschichte. Als Kratos tretet ihr mit eurem Sohn gegen nordische Götter an. (40 Euro auf Steam, um 20 Prozent reduziert)

Fantastischer PC-Port eines großartigen Actionspiels mit bewegender Geschichte. Als Kratos tretet ihr mit eurem Sohn gegen nordische Götter an. (40 Euro auf Steam, um 20 Prozent reduziert) Hades: In diesem Rogue-like ist es genau anders herum: Ihr seid der Sohn des griechischen Gottes Hades und versucht der Unterwelt zu entkommen. Dabei werdet ihr zwar einige Male draufgehen, werdet aber dank neuer Fähigkeiten und Waffen immer stärker. Außerdem erlebt ihr eine tolle Story. (13 Euro auf Steam, 40 Prozent reduziert)

Stellaris: 4X-Strategiespiel im Weltall. Wir erkunden Galaxien und Sternensysteme, handeln mit anderen Völkern, schließen Verträge und führen Krieg. Auch die zahlreichen DLCs sind gerade im Angebot. Welche sich davon lohnen verrät unser Experte. (10 Euro auf Steam, 75 Prozent reduziert)

Weitere Aktionen

Neben dem üblichen wöchentlichen Sale gibt es auch noch weitere Aktionen:

Astragon-Sale auf Steam : Spiele des Publishers sind besonders günstig zu bekommen. Hier sind vor allem viele verschiedene Simulatoren dabei.

: Spiele des Publishers sind besonders günstig zu bekommen. Hier sind vor allem viele verschiedene Simulatoren dabei. Schlagabtausch-Sale auf Steam: Gerade sind außerdem viele Action-Spiele im Angebot. Wir haben für euch bereits einige persönliche Empfehlungen gesammelt:

2K-Sale auf GOG:Auch hier gibt es die Spiele eines Publishers besonders günstig. Mit dabei sind Mafia, XCOM und weitere Marken.

Alle Angebote im Überblick

Zum Schluss gibt es noch wie gewohnt unsere Preis-Tabelle mit allen aufgeführten Angeboten im Überblick:

Waren dieses Mal auch ein paar Schnäppchen für euch dabei und ihr habt gleich zugegriffen? Oder habt ihr Angebote entdeckt, die euch in unserer Liste noch Fehlen? Schreibt uns gerne in den Kommentaren!