Das neue Battle Royale CoD: Warzone ist das Thema der Stunde bei Fans von Call of Duty. Auf Twitch schauen tausende bei Matches zu, binnen 24 Stunden haben es ganze 6 Millionen schon selbst ausprobiert. GameStar-Leser zeigen sich in unserer Community-Umfrage überwiegend begeistert von der neuen Spielweise.

Dabei geht fast die Nachricht unter, dass es auch in CoD: Modern Warfare etwas Neues gibt. Mit der Schrotflinte VLK Rogue (reales Vorbild ist die M26 MASS) fand am 10. März, also zusammen mit dem Warzone-Update, eine ganz neue Waffe ihren Weg in den regulären Multplayer-Teil von CoD: MW.

So schaltet ihr die VLK Rogue frei

Kein Battle-Pass-Grind: Die Schrotflinte lässt sich freispielen, allerdings nicht via Battle Pass, wie es bei den anderen neuen Waffen aus Season 2 (Striker 45 und Grau 5.56) der Fall war. Stattdessen müsst ihr einfach eine Herausforderung abschließen, um die VLK Rogue zu erhalten.

Die Herausforderung: Nutzt eine Schrotflinte mit 5 Aufsätzen, um in 15 verschiedenen Spielen jeweils mindestens 7 Abschüsse zu erreichen.

Ihr könnt also etwa die Schrotflinte R 9-0 hernehmen, das Teil mit fünf Waffen-Mods versehen (falls ihr die Slots bereits freischaltet habt) und euch in den Multiplayer stürzen. So sollte sich die neue VLK Rogue binnen relativ kurzer Zeit freispielen lassen.

Neuer Multiplayer-Modus

Was das Update sonst noch an Neuerungen und Änderungen für Call of Duty: Modern Warfare brachte, könnt ihr auf der offiziellen Website in den Patch Notes nachlesen. Unter anderem wurden auch einige Balance-Anpassungen vorgenommen.

Mit die wichtigste Neuerung ist ein Playlist-Update: Statt Boots on the Ground War ist jetzt der Modus Search and Rescue wieder in der Rotation verfügbar. Außerdem startete mit Mayhem Moshpit eine gemischte Liste mit 10v10 in Grind, Drop Zone und Cranked.