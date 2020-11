CoD Cold War: Neues Feature könnte Teilen von Loadouts vereinfachen

Der Game Designer und Direktor von Call of Duty Black Ops: Cold War hat ein Patent angemeldet, das eine neue Möglichkeit beschreibt, eure Loadouts für den Shooter zu teilen. Wenn diese Idee in die Tat umgesetzt wird, habt ihr zukünftig die Möglichkeit, eure Konfiguration über soziale Netzwerke wie zum Beispiel Facebook oder Twitter zu verbreiten.

Auch Profis könnten damit besser zeigen, auf welche Loadouts sie setzen. Bisher teilen CoD-Spieler ihre Sets meistens als Screenshots miteinander. Das neue Tool könnte da ein paar praktische Fortschritte bringen.

Was genau steckt hinter der Idee?

Das Patent bezieht sich explizit auf eine Methode, die Waffenkonfiguration in einem Multiplayerspiel über ein soziales Netzwerk zu teilen. Doch nicht nur die einzelnen Waffenaufsätze sollt ihr so bequem posten können, das Loadout wird zusammen mit den Performance-Statistiken weitergegeben.

So könnt ihr nicht nur einfach zeigen, mit welcher Ausrüstung ihr in den Kampf zieht, eure Freunde könnten diese dann auch mit einem simplen Klick einfach kopieren und selbst nutzen. Dadurch müsstet ihr weniger Zeit im Gunsmith verbringen, wenn ihr eine interessante Kombination findet, die ihr nachbauen wollt.

Diese Methode erlaubt es euch ebenfalls, eure Loadouts extern zu speichern, wodurch es einfacher werden soll, zwischen verschiedenen Konfigurationen zu wechseln. Diese Problematik sorgt dem Entwickler zufolge normalerweise für Frustration bei den Spielern.

Wird mehr aus dem Patent?

Firmen lassen sich häufig neue Ideen patentieren, selbst wenn sie diese letzten Endes nicht umsetzen. Bisher kündigte der Entwickler die hier vorgestellte Möglichkeit, euer Loadout zu teilen, noch nicht offiziell an. Allerdings wäre es eine durchaus logische Weiterentwicklung des bereits mit Black Ops 3 eingeführten Gunsmith-Systems von Call of Duty.

Was macht der Entwickler derzeit?

Aktuell hat das Studio viel damit zu tun, einige schwere Probleme mit dem Spiel zu lösen. Nach dem großen Update 1.06, in dem auch die neue Map Nuketown steckte, klagen viele Spieler über Crashes oder nervige Fehler. Die Entwickler arbeiten bereits daran: Jüngst listeten sie ganze 22 Bugs auf, an denen sie derzeit werkeln. Vor allem Absturzursachen will man so schnell wie möglich beheben.

Gleichzeitig ist der Kampf gegen Cheater bereits in vollen Gange. Bereits in der Beta hackten einige Nutzer. Mit dem Release hörten diese Probleme nicht auf. Wie ihr auf legitimen Weg besser werdet, erklären wir euch im oben verlinkten Guide.