Diablo 4: Die neue Inarius-Statue kostet genau so viel, wie 15 mal das Spiel zu kaufen

Der Kampf zwischen Himmel und Hölle macht den Kern dessen aus, worum es in Diablo geht. Auch in Diablo 4 werdet ihr wieder in das ewige Tauziehen zwischen den Mächten verwickelt. In der Realität haben die Hohen Himmel aber immerhin einen ersten Sieg eingefahren. Denn die neue Sammlerstatue des Engels Inarius ist tatsächlich nochmal eine ganze Ecke größer und teurer als jene, die es bereits seit der Ankündigung von der Dämonin Lilith zu bestellen gibt.

Die bekannte Statue von Litith kann aktuell nur vorbestellt werden. Die neue Statue von Inarius hingegen ist ab sofort direkt verfügbar. Wie lange das so bleibt, lässt sich nicht abschätzen. Höchstwahrscheinlich wird auch dieses wertvolle Stück recht bald ausverkauft sein.

Wir wagen mal die Vermutung, dass selbst der stolze Preis von ganzen 1.100 US-Dollar das nicht verhindern kann.

Wer ist Inarius?

In Diablo 4 wird unsere große Gegenspielerin Lilith, eine uralte Dämonin, die aber auch als Schöpferin der Welt und Mutter der Menschheit gilt. Inarius hingegen ist der Vater, der einst in Lilith verliebt war. Diese Liebe hielt aber nicht und schließlich wurden beide weggesperrt. Das könnt ihr auch in unserer Zusammenfassung der Geschichte von Lilith nachlesen.

In Diablo 4 kehren beide zurück und wie dieser Trailer hier vermuten lässt, nicht um ihre alte Liebe wieder aufflammen zu lassen:

Was für eine Statue ist das?

Manch einer wird bei dem Gedanken an 1.100 US-Dollar wahrscheinlich erstmal schlucken müssen. Immerhin könnt ihr euch von dem gleichen Geld auch etwa 15 Kopien von Diablo 4 bestellen oder 11 Mal die Ultimate Edition. Ihr könntet euch aber auch eine neue Grafikkarte zulegen, Nvidias RTX 4080 liegt in einem ähnlichen Umfeld.

Auf der anderen Seite handelt es sich hierbei nicht um irgendeine Statue, sondern um ein durchaus hochwertiges Sammlerstück. Zumindest, wenn wir nach den offiziellen Beschreibungen gehen. Die Statue ist:

57 cm breit

20 cm tief

66 cm hoch

Und wiegt ganze 8,6 Kilogramm

Doch nicht nur das, sie besteht zu 80 Prozent aus Polyresin - also aus Kunststein und nur zu 20 Prozent aus Kunststoff. Außerdem wurden die Statuen auch noch handbemalt. Da steckt also durchaus Qualität dahinter. Ob euch das ca. 1.000 Euro wert ist, müsst ihr selbst wissen.

Was haltet ihr von solch kostenintensiven Goodies? Ist das für euch reine Geldverschwendung? Eine nette Dekoration? Oder sogar eine Wertanlage? Schreibt uns eure Meinung in die Kommentare!