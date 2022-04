Elden Ring 1.04 Patch Notes: Diese Waffen werden mit dem Update viel attraktiver

Das neue Update für Elden Ring ist da. Ab sofort könnt ihr auf PC, PS4, PS5, Xbox One und Xbox Series Patch 1.04 herunterladen. Der bringt zahlreiche Balancing-Änderungen und Bugfixes, aber auch eine neue Kamera-Funktion und mehr Inhalte für einen beliebten NPC.

Besonders spannend sind aber die Verbesserungen an der Colossal-Waffenklasse. Wer in Elden Ring gerne mit gigantischen Großschwertern um sich schlägt, der weiß: Sie machen gewaltigen Schaden, sind dafür aber auch enorm behäbig.

Das soll sich mit dem neuen Patch ändern, denn ihr könnt künftig nicht nur schneller zuschlagen - ihr macht sogar noch mehr Schaden als zuvor. Das könnte den Waffentyp künftig wesentlich spannender machen.

Die vollständigen englischen Patch Notes findet ihr auf Seite 2.

