Seid ihr auch schon gedankenverloren durch die Landschaften Elden Rings gestreift und habt euch von den vielen schönen Ecken der Spielwelt ablenken lassen? Nicht selten endet solch ein Spaziergang durch die knallharte Open World jedoch mit einem Schwert, das euch aus einem toten Winkel überraschend von eurem Gaul katapultiert. Für alle, die sich etwas mehr Frieden in den Zwischenlanden wünschen, gibt es jetzt eine Mod, mit der ihr die Welt ohne jeglichen Stress erkunden und festhalten könnt.

Wollt ihr im Detail erfahren, was die Spielwelt von Elden Ring auszeichnet und warum sie so gut bei Presse und Spielern ankommt, solltet ihr euch unseren ausführlichen GameStar-Test durchlesen:

Der Modder Otis_Inf, der schon in der Vergangenheit unterschiedliche Fotomodi für andere Videospiele kreiert hat, veröffentlichte vor Kurzem eine Fotmodus-Mod für Elden Ring. Mit dieser könnt ihr im Spiel atemberaubende Screenshots erstellen. Um euch die Knipserei zu erleichtern, könnt ihr unter anderem die Kamera frei bewegen, das UI ausstellen und das Geschehen pausieren, um eine coole Animation einzufangen.

Als wären die Features nicht schon genug, könnt ihr euren Charakter zudem für Gegner unsichtbar machen und in aller Seelenruhe neben ihnen hermarschieren. Wolltet ihr euch daher mal die vielen grausigen Bewohner aus nächster Nähe anschauen und in Ruhe betrachten, bekommt ihr mit dieser Mod die Gelegenheit dazu.

Link zum Twitter-Inhalt

Die Mod ist nicht kostenfrei und wird von dem Modder über seine Patreon-Seite verkauft. Für die Modifikation reicht aber schon das erste Level, welches 5€ im Monat kostet. Bedenkt aber dabei, dass gerade frisch erschienene Titel öfters mit Updates von den Entwicklern versorgt werden, weshalb auch die Modifikationen auf dem aktuellsten Stand gehalten werden müssen. Möchtet ihr den Fotomodus daher länger benutzen, müsst ihr vielleicht auch noch für einen zweiten Monat in die Tasche greifen.

There's no support, if a mod doesn't work anymore because a game was updated, you have to wait till the mod is updated eventually.

Patreon