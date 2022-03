Elden Ring: Patch 1.03.2 bügelt Bugs des letzten Updates aus

Oftmals bringen gut gemeinte Besserungen ja neue Probleme. Im Falle von Elden Ring handelt es sich zwar nur um kleinere Bugs, die nach dem Aufspielen von Patch 1.03 auftraten - aber es ist trotzdem erfreulich, dass einige davon im neuen Hotfix behoben werden. Wir haben die wichtigsten Änderungen für euch.

Der Patch mit der Versionsnummer 1.03.2 läuft nach einer kurzen gestrigen Downtime ab sofort auf PC, PS4, PS5, Xbox One und Xbox Series.

Die Änderungen, die der letzte große Patch 1.03 mitbrachte, könnt ihr hier noch einmal genauer nachlesen. Wenn ihr gerade mitten ins Spiel vertieft seid (oder euch als Anfänger in Elden Ring wagen wollt), dann werft doch mal einen Blick in unsere umfangreiche Guide-Sammlung:

