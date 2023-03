Bei Steam sind gerade 12 grandiose Spiele stark reduziert

Diese Woche rollen die Köpfe.

Neue Woche, neuer Steam Sale! Welche Titel sich aber wirklich lohnen, ist manchmal nicht auf den ersten Blick zu erkennen. Deswegen picken wir für euch Woche für Woche einige aktuelle Highlights heraus. Auch dieses Mal gibt es viele Spiele so günstig wie nie zuvor.

Diese Woche sind besonders viele Spiele von Capcom im Angebot. Wer also Dämonen, Monster oder Zombies schnetzeln möchte, kann sich freuen. Aber auch sonst gibt es eine breite Palette an Top-Titeln, bei denen auch der eine oder andere Geheimtipp dabei ist.

Highlight der Woche: Resident Evil Village

Genre & Release: Survival-Horror | 7. Mai 2021

Survival-Horror | 7. Mai 2021 Rabatt & Preis: 50 Prozent reduziert | 20 statt 40 Euro

50 Prozent reduziert | 20 statt 40 Euro Hier geht's zum Angebot

Resident Evil Village ist der neueste und inzwischen achte Teil der Resident-Evil-Hauptreihe und der zweite Teil aus einer Ego-Perspektive. Ihr schlüpft in die Rolle von Ethan Winters, einem der Überlebenden von Resident Evil 7.

Euer Ziel ist es, eure Tochter zu retten, die in ein düsteres und mysteriöses Dorf verschleppt wurde. Dabei wird nicht nur die Geschichte von Ethan abgeschlossen, sondern auch die Verknüpfung zum ersten Teil von Resident Evil hergestellt.

Das Gameplay kann als eine Mischung aus Resident Evil Teil 4 und Teil 7 beschrieben werden, weswegen es auch deutlich actionreicher daher kommt als sein Vorgänger. Für den einen oder anderen Schocker kann es allerdings trotzdem sorgen. Es gibt ein Crafting-System, Upgrades und einen neuen Händler. Des Weiteren ist der Söldner-Modus zurückgekehrt, bei dem ihr in einer bestimmten Zeit in einem eingegrenzten Gebiet möglichst viele Gegner besiegen müsst.

Als Extra-Bonus bekommt ihr auch die inhaltsarme und technisch schwache Online-Komponente Resident Evil Re:Verse dazu. Das ist allerdings ziemlich unhöflich von Capcom. Wenn ihr etwas verkauft, würdet ihr doch auch nicht euren Hausmüll dazulegen, oder?

Weitere spannende Spiele im Sale

Call of Duty: Black Ops Cold War : Bei diesem Ego-Shooter begebt ihr euch zurück in den Kalten Krieg der frühen 80er Jahre. ( Tiefstpreis: um 50 Prozent reduziert auf 30 Euro)

: Bei diesem Ego-Shooter begebt ihr euch zurück in den Kalten Krieg der frühen 80er Jahre. ( um 50 Prozent reduziert auf 30 Euro) Conan Exiles : Die Welt von Conan dem Barbaren ist brutal und gnadenlos. Bei diesem klassischen Survival-Spiel könnt ihr sie selbst erforschen (sofern ihr stark genug dafür seid). ( Tiefstpreis: um 70 Prozent reduziert auf 12 Euro)

: Die Welt von Conan dem Barbaren ist brutal und gnadenlos. Bei diesem klassischen Survival-Spiel könnt ihr sie selbst erforschen (sofern ihr stark genug dafür seid). ( um 70 Prozent reduziert auf 12 Euro) Contraband Police: Ihr übernehmt die Rolle eines Grenzschutzinspektors in einem kommunistischen Land in den 1980er Jahren. Euer Ziel ist es, Fälle von Schmuggel, Korruption und Fälschungen aufzudecken. (Tiefstpreis: um 12 Prozent reduziert auf 17 Euro)

Devil May Cry 5 : Ihr habt noch nie so stilvoll Dämonen weggemetzelt wie in diesem Hack-and-Slay-Meisterwerk. ( Tiefstpreis: um 67 Prozent reduziert auf 10 Euro)

: Ihr habt noch nie so stilvoll Dämonen weggemetzelt wie in diesem Hack-and-Slay-Meisterwerk. ( um 67 Prozent reduziert auf 10 Euro) Dune: Spice Wars : Ein Echtzeit-Strategie-Spiel im Dune-Universum von den Entwicklern von Northgard. ( Tiefstpreis: um 20 Prozent reduziert auf 24 Euro)

: Ein Echtzeit-Strategie-Spiel im Dune-Universum von den Entwicklern von Northgard. ( um 20 Prozent reduziert auf 24 Euro) Grand Theft Auto 5 : Auch fast zehn Jahre nach Release immer noch das Spiel der Wahl, wenn man all das machen will, was einem die gute Erziehung verbietet. ( Tiefstpreis: um 63 Prozent reduziert auf 15 Euro)

: Auch fast zehn Jahre nach Release immer noch das Spiel der Wahl, wenn man all das machen will, was einem die gute Erziehung verbietet. ( um 63 Prozent reduziert auf 15 Euro) Monster Hunter World : In diesem Action-Rollenspiel jagt und erlegt ihr (wahlweise mit Freunden) riesige Monster und fertigt aus ihren Überresten Waffen und Rüstungen an. ( Tiefstpreis: um 50 Prozent reduziert auf 15 Euro)

: In diesem Action-Rollenspiel jagt und erlegt ihr (wahlweise mit Freunden) riesige Monster und fertigt aus ihren Überresten Waffen und Rüstungen an. ( um 50 Prozent reduziert auf 15 Euro) Monster Hunter Rise: Der neueste Ableger des Monster-Hunter-Franchises, der besonders Fans der älteren Teile ansprechen sollte. (Tiefstpreis: um 50 Prozent reduziert auf 20 Euro)

Mutant Year Zero: Road to Eden: In diesem rundenbasierten Strategiespiel befehligt ihr eine Gruppe von Mutanten und kämpft euch durch eine von der Natur zurückeroberte postapokalyptische Welt. (Tiefstpreis: um 70 Prozent reduziert auf 10,50 Euro)

One Piece: Pirate Warriors 4 : In diesem Hack and Slay schlüpft ihr in die Rolle eures liebsten Piraten der Grand Line und metzelt tausende Feinde nieder. (um 80 Prozent reduziert auf 10 Euro)

: In diesem Hack and Slay schlüpft ihr in die Rolle eures liebsten Piraten der Grand Line und metzelt tausende Feinde nieder. (um 80 Prozent reduziert auf 10 Euro) Resident Evil 7 Biohazard: Survival-Horror at it’s best. Ihr müsst aus dem Anwesen der Baker-Familie entkommen, eure Ehefrau retten und solltet dabei zumindest versuchen, eure Nerven zu behalten. (Tiefstpreis: um 60 Prozent reduziert auf 8 Euro)

