Im Sale auf Steam könnt ihr gerade 14 sehr gute Spiele richtig günstig abgreifen

Haufenweise guter Spiele sind gerade reduziert - wir zählen Starfield dazu.

Schnäppchenjäger wissen: Zur Mitte der Woche fallen auf Steam zuverlässig die Preise! Und so ist es auch diesmal wieder. Während der Midweek Madness auf Steam hagelt es Rabatte auf jede Menge Spiele, nur kann man da auch leicht die Übersicht verlieren.

Wir haben uns angeschaut, welche der aktuell reduzierten Titel sich wirklich lohnen und sind dabei auf 14 Spiele-Perlen gestoßen, die wir euch auf jeden Fall empfehlen wollen. Es kann gut sein, dass viele dieser Spiele sogar noch länger reduziert sind, als auf der Produktseite behauptet. Immerhin startet am 14. März der große Spring Sale und das könnte einen neuen Rabatt bedeuten.

Highlight der Woche: Starfield

Genre: Rollenspiel | Release: September 2023 | Preis: 47 Euro, 33 Prozent Rabatt

Wahrscheinlich steht der Kommentarbereich bereits in Flammen, aber das nehmen wir an dieser Stelle mal in Kauf. Denn ja, Starfield ist sicher nicht das Rollenspiel geworden, das sich gerade viele Bethesda-Fans eigentlich gewünscht haben. Die Enttäuschung zeigt sich beispielsweise auch sehr gut an den Steam-Reviews. Aber wenn man ein paar Schritte zurücktritt und sich unabhängig von den eigenen Erwartungen dieses Spiel begutachtet, dann steckt darin durchaus ein spielenswertes Erlebnis.

Nicht grundlos wurde das Weltraum-Abenteuer von uns im Test mit 81 Punkte bewertet und zählt damit durchaus als überdurchschnittlich gutes Rollenspiel. Die Kunst bei Starfield liegt vor allem darin, sich von der althergebrachten Bethesda-Spielweise zu lösen. In Starfield solltet ihr nicht erwarten, die Welt gänzlich frei zu durchstreifen und dabei immer neue Abenteuer zu erleben.

Starfield glänzt vor allem dann, wenn ihr euch gezielt auf die Seite einer Fraktion schlagt und euch wirklich zum Questen motiviert, statt ständig ziellos umherzustromern. Denn dafür ist dieses gewaltige Universum mit seinen über 1000 begehbaren Planeten einfach zu groß. Steuert stattdessen lieber die wirklich prachtvollen Weltraumstädte an, sprecht mit Menschen, helft ihnen bei kleinen Problemen. Wenn Starfield erzählen darf, glänzt es am meisten und kann für Wochen motivieren.

In der Midweek Madness ist Starfield derzeit so günstig wie noch nie - wenn auch nach wie vor kein absolutes Schnäppchen.

Weitere lohnenswerte Angebote

Northgard: Ihr und euer Wikinger-Clan landet in einer neuen Welt an, wo ihr eure nordische Siedlung aufbaut. (8 Euro, 70 Prozent Rabatt)

Road 96: Ihr begebt euch auf einen wilden Roadtrip entlang der Road 96, der jedes Mal ein wenig anders abläuft. (5 Euro, 75 Prozent Rabatt)

Dune: Spice Wars: Die perfekte Ergänzung zum Kinofilm und auch losgelöst davon ein sehr spannendes Echtzeit-Strategiespiel in der Wüste. (23 Euro, 35 Prozent Rabatt)

