Der Steam Summer Sale endet bald: Hier all unsere Empfehlungen auf einen schnellen Blick

Der Steam Sale ist bald vorbei - Zeit für unsere Checkliste!

Oh nein, Gabe Newell ist mal wieder hinter unseren Geldbörsen her! Habt ihr schon dem Drang nachgegeben, ein Angebot im großen Steam Sale zu schießen?

So oder so ist jetzt der perfekte Zeitpunkt gekommen, nochmal die besten Angebote genau zu sondieren – denn die Aktion endet am Donnerstag, den 13. Juli um 19 Uhr!

In den letzten zwei Wochen haben wir für euch zahlreiche Empfehlungen für kleines Geld zusammengetragen. Und damit ihr ganz sicher nichts übersteht, gibt’s hier jetzt den kompletten Summer-Sale-Recap für maximalen Überblick.

Die Rekord-Rabatte

🔥 So günstig war’s noch nie: Wir haben für euch 18 richtig gute Spiele aufgelistet, die in diesem Summer Sale stärker reduziert waren als je zuvor. Darunter sind Metro Exodus, Tropico 6 und Hellblade!

Die Open-World-Kracher

🌐 Große Welten für kleines Geld ist hier das Motto. Wir haben acht richtig gute Open-World-Spiele rausgesucht, die ihr zur Zeit noch für unter 20 Euro bekommt. Das ergibt nach unserer Rechnung maximal viel Spielzeit pro Euro!

Die Rollenspiel-Juwelen

🏹 Es gibt da draußen noch so viel mehr als The Witcher, Skyrim & Co. und genau deshalb widmen wir uns hier persönlichen RPG-Lieblingen abseits der ausgetretenen Pfade. Unter diesen stark reduzierten Rollenspielen ist garantiert für jeden Geschmack was dabei.

Die verborgenen Geheimtipps

🔑 Abseits der großen Hits gibt es unzählige kleinere Spiele, die derzeit besonders günstig zu haben sind. Hier sind unsere Empfehlungen aus der Redaktion:

Und weil ihr unter dem Artikel so fleißig kommentiert habt, ist daraus gleich noch eine zweite Liste entstanden: Die 7 Geheimtipps der GameStar-Leser! Danke dafür und viel Spaß beim Stöbern:

Die 5-Euro-Schnäppchen

💰 So lukrative Deals findet man wirklich selten! Hier konzentrieren wir uns auf großartige Spiele, die ihr zur Zeit für einen Fünfer oder weniger abstauben könnt. Darunter sind großartige Star-Wars-Spiele, die ultimative Version von Half-Life oder auch der Gothic-Erbe Risen.

Erzählt uns in den Kommentaren von eurer Schnäppchenjagd! Habt ihr ein besonders gutes Spiel zum kleinen Preis entdeckt? Oder platzt eure Steam-Bibliothek sowieso schon aus allen Nähten? Und welche Listen wünscht ihr euch für den nächsten großen Sale? Wir freuen uns auf eure Meinungen!