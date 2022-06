Summer Game Fest 2022: Über 30 Ankündigungen und Trailer auf einen Blick

Auch dieses Jahr hat Geoff Keighley wieder sein Summer Game Fest abgehalten und die Entwickler und Publisher rissen sich nur so darum, ihre kommenden Spiele im rund zweistündigen Showcase zu präsentieren.

Letztes Update am 10. Juni 2022 um 14:20 Uhr: Liste der Ankündigungen und Trailer erweitert und damit vorerst vervollständigt.

Die über 30 Ankündigungen findet ihr samt aller neuer Trailer hier in unserer praktischen Übersicht. Wir wünschen euch viel Vergnügen beim Stöbern und Gucken!

Alle Infos zur Nebenveranstaltung von Publisher Devolver und dessen neusten Spielen findet ihr in einem eigenen Artikel:

4 0 Devolver 2022 Summer Showcase: Alle neuen Trailer und Ankündigungen

Alle Ankündigungen des Summer Game Fest 2022 auf einen Blick

Legen wir mit einer sehr spannenden Nachricht los: Das Last of Us Remake wird auch für PC erscheinen. Nebenher sind noch zwei weitere Projekte im dystopischen Sporenzombie-Universum der Reihe beheimatet:

The Last of Us

Es ist soweit: Endlich können wir das viel gerühmte erste Last of Us auch auf dem PC genießen. Das Remake wird dabei von Grund auf neu entwickelt und soll vor allem grafisch einen massiven Runner-Hechtsprung nach vorne machen, wie der Trailer und erste Bilder enthüllen. Die PS5-Version erscheint bereits am 2. September 2022 während die PC-Fassung noch kein offizielles Releasedatum hat.

Daneben gab es sowohl ein Artwork des kommenden Standalone-Multiplayer-Titels im Universum der Serie zu sehen als auch ein Foto vom Set der HBO-Serie. In diesem sind erstmals Joel (Pedro Pascal) und Ellie (Bella Ramsey) von vorne zu sehen. Informationen zu einem noch unangekündigten Projekt wollte man noch nicht herausrücken.

Fort Solis

Das Genre des Sci-Fi-Horrors hatte auf diesem Summer Games Fest eine besonders starke und natürlich gruselige Präsenz. Der Einzelspieler-Thriller Fort Solis setzt dabei auf eine zum Schneiden dichte Atmosphäre.

Als der Ingenieur Jack Leary reagiert ihr auf einen Routine-Alarm auf der Rückseite des Mars, unwissend dass die längste und nervenaufreibendste Nacht eures Lebens auf euch wartet. Die beiden Hauptfiguren werden dabei absolut hochkarätig besetzt: Troy Baker (Joel aus The Last of Us) und Roger Clark (Arthur Morgan aus Red Dead Redemption 2) werden sie nicht nur sprechen, sondern auch spielen.

Call of Duty: Modern Warfare 2

Zu Call of Duty: Modern Warfare 2 wurden sieben zusammenhängende Minuten einer Kampagnenmission gezeigt. In ihnen macht sich die Task Force 141 in strömendem Regen und bei unruhiger See auf den Weg zu einer Ölbohrinsel, die von Terroristen bedroht wird.

Auch darin wird erneut klar, dass die Entwickler die Serie zwar nicht um große Innovationen bereichern, dafür aber einen cleveren Plan verfolgen. Erscheinen soll der First-Person-Shooter am 28. Oktober 2022 für PC und Konsolen. Alles, was es sonst zum neuen CoD zu wissen gibt, erfahrt ihr in unserer umfangreichen Übersicht.

Warhammer 40K: Darktide

Nach dem Erfolg des rasanten Fantasy-Koop-Spaßes aus der Ego-Perspektive Warhammer: Vermintide 2 war es eigentlich nur eine Frage der Zeit, bis auch die Fans des futuristischeren 40K-Universums auf ihre Kosten kommen.

In Warhammer 40K: Darktide schnetzelt ihre euch in bester Team-Shooter-Manier mit bis zu drei schwer gepanzerten Freunden durch insgesamt zwölf Missionen. Damit die nach dem ersten Durchgang nicht langweilig werden, soll eine ausgeklügelte Hintergrund-KI die Spawnpunkte der Monster und Bosse sowie spezielle Events ständig dynamisch verändern.

Stormgate

Echtzeitstrategie-Fans hatten schon lange auf das geheime Projekt von Frost Giant geworfen, denn das Studio wurde von ehemaligen Entwicklergrößen von Blizzard gegründet. Das nun enthüllte Stormgate präsentierte im Showcase zwei seiner Fraktionen und offenbarte, dass hier ein Hybrid aus Starcraft und Warcraft entstehen soll.

Das Setting ist nämlich als eine Mischung aus Science Fiction und Fantasy angelegt und wird von einem Endzeit-Szenario mit entsprechender Dramatik gewürzt. Ein interessanter Weg, der allerdings auch gewaltige Risiken birgt.

Midnight Fight Express

Das ambitionierte Solo-Projekt von Jakob Dzwinel haben wir euch ja bereits in einer ausführlichen Preview vorgestellt, in der ihr auch einen Blick hinter die Kulissen der aufwendigen und extrem zahlreichen Motion-Capture-Aufnahmen für die Kampf-Animationen bekommt.

Diese könnt ihr nun auch völlig kostenlos selbst ausprobieren, denn neben dem Releasedatum am 23. August 2022 wurde auch eine spielbare Demo auf Steam veröffentlicht. Darin bleibt euch zwar der Rest der Kampagne verschlossen, doch das Sandbox-Feeling der im finalen Spiel verfügbaren 150 Waffen und 100 Finisher dürfte hier durch jeden Pixel bluten.

The Quarry

Wenn Teenager sich in einem Horrofilm an einen entlegenden Ort begeben, dann geht das meistens nicht gut aus. Während PC-Spieler bei der hervorragenden Spiele-Adaption dieses Prinzips Until Dawn noch leer ausgingen, dürfen wir uns in diesem Fall auch am heimischen Rechner gruseln.

Auch im cineastischen Action-Adventure The Quarry wird das Überleben einer Gruppe Jugendlicher in eurer Hand liegen, die sich vor allerlei Monstern und fiesen Menschen fürchten muss. Um den filmischen Anspruch zu unterstreichen, dürft ihr das Spiel im sogenannten Movie Mode sogar komplett freihändig durchspielen. Wie sich der Titel in unserem Test schlägt, erfahrt ihr bereits morgen früh - bis dahin vermittelt euch unsere Preview einen guten Eindruck.

Aliens: Dark Descent

Eine der stärksten Sci-Fi-Horrorserien goes Echtzeit-Taktik. Im Einzelspieler-Titel Aliens: Dark Descent macht ihr mit einer Gruppe von Marines Jagd auf die ikonischen Xenomorphs des legendären Künstlers H.R. Giger. Auch die kleinen Facehugger sowie anderes bekanntes Gewürm- und Getier macht eurem Trupp das Leben schwer.

Taktisch wirds nicht nur in den Kämpfen, sondern auch wenn ihr eure Kämpfer aus fünf Klassen zwischen den Missionen mit einer Vielzahl an Waffen, Rüstungen und Ausrüstungsgegenständen ausstattet. Erscheinen soll es im Verlauf des Jahres 2023.

Alle weiteren Ankündigungen

Was sind eure persönlichen Highlights des Summer Game Fest 2022? Schreibt es uns wie immer gerne in die Kommentare!