Langsam, aber sicher wird für Staffel 2 von The Witcher die Werbetrommel angerührt: Auf seinem Instagram-Account veröffentlichte Hauptdarsteller Henry Cavill zwei Fotos, die den Hexer Geralt von Riva in einer neuen Rüstung zeigen.

Wie Henry Cavill in Staffel 2 von The Witcher aussieht

In der Bildunterschrift wir dabei das zweite Buch der Hexer-Saga von Autor Andrzej Sapkowski Zeit des Sturms zitiert:

"»Es wird möglicherweise dazu kommen«, sagte der weißhaarige Mann einen Moment später, »dass sich ihre Kameraden oder Kumpanen fragen, was diese bösen Männer befallen hat. Sag ihnen, der Wolf hat sie gebissen. Der Weiße Wolf. Und erwähne außerdem, dass sie ab jetzt immer einen Blick hinter sich werfen sollten. Eines Tages werden sie hinter sich blicken und den Wolf erblicken.«"

Link zum Twitter-Inhalt

Die Fotos sind außerdem auf der offiziellen Witcher-Seite auf Twitter zu sehen. Auffällig ist dabei: Geralt steckt zwar in einer neuen Hexer-Rüstung, trägt aber dasselbe Stahlschwert, welches er bereits in Season 1 geschwungen hatte.

Dabei ist zu sehen, dass er daran immer noch Renfris Brosche befestigt hat, nachdem er in der ersten Folge dazu gezwungen war, die räuberische Prinzessin zu töten.

Ein Upgrade von Geralts Rüstung ist ebenfalls zu erkennen: An dem linken Bein des Hexers ist ein Gurt befestigt, womit er mehrere kleine Fläschchen bei sich tragen kann. Dabei dürfte es sich zweifelsohne um diverse Tränke und vielleicht sogar Öle handeln, die ein Hexer wie Geralt zur Jagd von Monstern benötigt.

Welche Neuigkeiten zu The Witcher gibt es morgen?

Mehr Neuigkeiten für morgen versprochen: Außerdem teast der offizielle Twitter-Account an, dass es am morgigen 6. Oktober 2020 ebenfalls Neuigkeiten zu Staffel 2 von The Witcher geben wird.

Um was genau es sich dabei handelt, ist nicht bekannt. Wir würden jedoch auf einen ersten Trailer, den finalen Release-Termin oder zumindest abermals neue Bilder zu den kommenden Folgen tippen. Wir bleiben natürlich für euch dran.

Link zum Twitter-Inhalt

The Witcher: Die wichtigsten Infos zu Staffel 2

Staffel 2 von The Witcher soll 2021 auf Netflix erscheinen - einen exakten Release-Termin gibt es noch nicht. Die Produktion der TV-Serie wurde im August fortgesetzt, nachdem sie im März 2020 aufgrund der Corona-Pandemie unterbrochen werden musste.

Für Staffel 2 kehren neben Henry Cavill (Geralt von Riva) unter anderem Anya Chalotra (Yennefer) und Freya Allen (Ciri) zurück. Zusätzlich stoßen neue Darsteller zum Cast, wie zum Beispiel Kristofer Hivju (Nivellen), Kim Bodnia (Vesemir) sowie Basil Eidenbenz (Eskel) oder Yasen Atour (Coen) und Paul Bullion (Lambert).

23 5 Mehr zum Thema The Witcher: Netflix-Serie muss wegen Corona einen Hexer ersetzen

Eine dritte Staffel für The Witcher befindet sich möglicherweise bereits in Produktion. Außerdem startet mit Nightmare of The Wolf noch ein Anime-Kurzfilm um Hexer Vesemir auf Netflix, während mit Blood Origins eine Prequel-Serie zu The Witcher entworfen wird.