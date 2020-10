The Witcher: Staffel 3 der Netflix-Serie angeblich bereits in Arbeit

Staffel 2 von The Witcher startet 2021 auf Netflix. Wann genau, ist aktuell noch nicht bekannt. Doch bevor wir Henry Cavill als Hexer Geralt von Riva wiedersehen, könnte bereits eine dritte Staffel in Auftrag gegeben worden sein, an der man aktuell aktiv arbeitet.

Darauf deutet zumindest ein neuer Eintrag in der Datenbank der Writer's Guild of America hin - worauf die Seite der Witcher-Experten von Redanian Intelligence aufmerksam macht.

Von Anfang an mindestens 3 Staffeln geplant?

Wie aussagekräftig ist die Information? Eine dritte Staffel für The Witcher wurde zum momentanen Zeitpunkt nicht offiziell bestätigt. Mit entsprechender Vorsicht solltet ihr diese Meldung genießen.

Allerdings handelt es sich bei der Writer's Guild of America um eine zuverlässige Quelle, die nun die bisherige Showrunnerin Lauren S. Hissrich mit der potentiellen dritten Staffel für The Witcher in Verbindung setzt. Dem Eintrag zufolge ist Hissrich als Executive Producer von 2020 bis 2021 für Staffel 3 der Netflix-Serie verantwortlich.

Dem Branchen-Insider KC Walsh zufolge soll The Witcher übrigens von Anfang an auf mindestens drei Staffeln ausgelegt worden sein - nicht unähnlich zur Netflix-Serie Chilling Adventures of Sabrina. Showrunnerin Lauren S. Hissrich würde gerne über sieben Staffeln hinweg die Geschichte um Geralt, Ciri und Yennefer erzählen.

Warum es eine dritte Staffel geben wird

Wie stehen die Chancen für eine dritte Staffel? Dass Netflix daran interessiert ist, auf dem hauseigenen Streaming-Dienst mehr neue Inhalte zu The Witcher zu liefern, dürfte niemanden überraschen: Schon die erste Season traf den Nerv von Kritikern wie Fans - besonders Henry Cavill spielte sich als mürrischer Hexer in die Herzen seiner Zuschauer.

Netflix legt bereits nach: Im Zuge dessen ließ die Ankündigung einer zweiten Staffel nicht lange auf sich warten. Ebenso wurde mit Nightmare of the Wolf bereits ein Anime-Kurzfilm um Hexer Vesemir angekündigt, während Netflix mit Blood Origins außerdem an einer Prequel-Serie zu The Witcher arbeitet.

Wann erscheint Staffel 3 von The Witcher? Mit Staffel 2 der Netflix-Serie können Fans Anfang bis Mitte 2021 rechnen. Sollte die Produktion von Staffel 3 bereits begonnen haben, dürfte der Dreh der darauffolgenden Episoden im kommenden Jahr stattfinden.

Damit wäre ein Release von Season 3 im Jahr 2022 wahrscheinlich - und für Netflix würde es allemal Sinn machen, die Produktion schon jetzt in die Wege zu leiten: So verkürzt sich die Wartezeit der Zuschauer auf neuen Content, was sich bei einem momentan erfolgreichen und renommierten Franchise natürlich auszahlen dürfte.

Parallelen zu The Mandalorian: Dabei handelt es sich übrigens keineswegs um ein ungewöhnliches Verfahren in der TV-Branche. So wird beispielsweise auch schon an einer dritten Staffel The Mandalorian gearbeitet, während Season 2 der Star-Wars-Serie erst am 30. Oktober 2020 auf Disney+ startet.