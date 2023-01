Umfrage: Welche Klasse spielt ihr in Diablo 4 als Erstes?

Wie in den Vorgängern habt ihr zum Release von Diablo 4 die Qual der Wahl: Ihr müsst euch für eine der insgesamt fünf verfügbaren Klassen entscheiden. Dabei legt ihr damit nicht nur zum Teil das Aussehen eures Helden oder eurer Heldin fest. Gleichzeitig entscheidet ihr euch natürlich dafür, mit welchen Skills ihr euch der neuen Oberschurkin Lilith entgegenstellt.

Zum ersten Mal gibt es dabei keine komplett neue Klasse in einem Diablo. Stattdessen habt ihr die Wahl aus Dauerbrennern wie der Zauberin, dem Barbar und dem Totenbeschwörer, sowie einigen Klassikern, dem Druiden und der Jägerin. Wie sich die Klassen genau unterscheiden, erfahrt ihr in unserer Übersicht.

Welche Klasse wollt ihr spielen?

In einer Kolumne habe ich euch vor kurzem erzählt, dass es mir momentan sehr schwerfällt, mich für eine der fünf Klassen zu entscheiden. Woran das liegt, könnt ihr bei GameStar Plus nachlesen:

49 6 Mehr zum Thema Diablo 4 macht mir die Klassenwahl so schwer wie nie

Jetzt wollen wir aber von euch wissen, welche Klasse ihr eigentlich als Erstes ausprobieren werdet. Fällt es euch ähnlich schwer, aktuell eine Entscheidung zu fällen oder seid ihr euch bereits komplett im Klaren, mit welcher Klasse ihr den Mächten der Hölle die Leviten lest? Stimmt in unserer Umfrage ab:

Ihr könnt die Gelegenheit auch sehr gerne nutzen, um in den Kommentaren eure Wahl weiter auszuführen! Schreibt uns, warum ihr eine Klasse ganz besonders spannend findet und auch, warum ihr euch womöglich nicht entscheiden könnt oder welche Klasse ihr euch gewünscht hättet.

Klage gegen Activision Blizzard Activision Blizzard sieht sich aktuell einer Klage wegen Sexismus und ungleicher Behandlung von weiblichen Mitarbeitern ausgesetzt. Falls die Missstände für eure Kaufentscheidung eine Rolle spielen, haben wir für euch alle Infos zur Sexismus-Klage in einem ausführlichen Artikel zusammengefasst. Unsere Haltung und Konsequenzen zu den Vorgängen könnt ihr in einem Leitartikel zum Blizzard-Skandal von GameStar-Chefredakteur Heiko Klinge nachlesen.

Was gibt es aktuell zu Diablo 4 zu wissen?

Diablo 4 befindet sich bereits seit vielen Jahren in der Entwicklung und musste in dieser Zeit auch einige Turbulenzen überstehen. Jetzt hat das Action-Rollenspiel aber endlich einen Release-Termin und soll am 6. Juni 2023 erscheinen. Wir bereiten bei GameStar alle Informationen zu Diablo auf und stellen sicher, dass ihr immer bestens informiert bleibt. In unserem Sammelartikel zu Diablo 4 findet ihr etwa alle wichtigen Informationen zum Spiel:

170 14 Mehr zum Thema Diablo 4: Alle Infos zum Spiel

Wenn ihr nach Gameplay-Informationen aus erster Hand sucht und wissen wollt, was unsere Experten über das Spiel denken, dann ist unsere große Titelstory die beste Anlaufstelle. Schaut auf jeden Fall regelmäßig bei uns vorbei, wenn ihr alles über Diablo wissen wollt.