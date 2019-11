Regelmäßige Updates zu Diablo 4 ab Februar, bald mehr zu Items & Stats

Seit Diablo 4 auf der BlizzCon 2019 vorgestellt wurde, gibt es immer wieder neue Infos oder Gameplay-Material zu den Klassen zu sehen. Langsam werden die neuen Details zum Action-Rollenspiel aber weniger. Game Director Luis Barriga bedankt sich im Namen von Blizzard in einem Blog-Post bei den Fans für ihre positiven Reaktionen auf die Fortsetzung und verspricht, dass es bald regelmäßig Updates gibt.

Konkret will Blizzard euch ab Februar 2020 quartalsweise hinter die Kulissen der Entwicklung von Diablo 4 blicken lassen und neue Informationen zum Spiel veröffentlichen. Schon vorher, in den kommenden Wochen, soll es außerdem neue Details zu Stats und Items geben. Der Entwickler weiß, wie sehr das Thema vielen Fans am Herzen liegt.

"Wir haben diese Woche genutzt, um die BlizzCon Revue passieren zu lassen und wir lieben die tiefgründigen Diskussionen, die rund um die Kunst, Features, Systeme und die Welt von Diablo 4 geführt wurden. Wir freuen uns auch über ein cooles Update, das wir euch im Februar nächsten Jahres zeigen wollen. Es wird das erste eine Reihe von quartalsweisen Updates sein, in denen wir euch einen Blick auf unseren Entwicklungsprozess gewähren.



Wir wissen auch, dass ein Thema heißer diskutiert wird als der Rest. Wir wollen, dass ihr wisst, dass wir die gleichen Diskussionen über Items und Stats führen, die ihr führt - sowohl in den offiziellen Diskussions-Threads, als auch auf externen Seiten, wir haben sie alle gelesen! Das richtig hinzubekommen, ist unsere Top-Priorität und in den kommenden Wochen wird unser Lead Systems Designer David Kim einen klärenden Einblick gewähren, seine Gedanken mit euch teilen und offene Fragen beantworten. Wir hoffen, dass ihr es euch anschaut und uns mitteilt, was ihr davon haltet."

Regelmäßige Neuigkeiten zu Diablo 4 gibt es also ab Februar 2020, neue Infos zu Items und Stats noch dieses Jahr. Alles Wichtige, was wir bislang zur Fortsetzung wissen, lest ihr in unserer großen Plus-Preview mit Angespielt-Fazit oder zusammengefasst in unserem handlichen Fakten-Artikel: