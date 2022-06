Dieses Wochenende ist nicht gewöhnlich, denn dank Feiertag ist es verlängert und das gibt mehr Zeit, um neue Spiele auszuprobieren oder zumindest das eigene Backlog noch weiter zu vergrößern. Denn natürlich findet auch in diesen Tagen wieder ein Weekendsale bei Steam und GOG statt.

In Sachen Genre gibt es da erneut eine sehr große Auswahl, die sich vom Online-Piratenabenteuer über Rollenspiel-Schwergewicht bis hin zum kleinen Indie-Stealth-Adventure erstreckt. Da dürfte eigentlich fast jeder etwas für sich entdecken.

Aber falls ihr gar kein Geld ausgeben wollt, dann werdet ihr eventuell bei den Gratis-Spielen fündig. Mehr Infos gibt es in unserem Video:

Highlight zum Wochenende: Sea of Thieves

Genre: Action-Adventure | Entwickler: Rare | Release: 20. März 2018 | Plattform: Steam | Preis: 20 (um 40 Prozent reduziert) | Angebot gilt bis: 06. Juni

Wer bei der Frage Ninja oder Piraten sofort Letzteres schreit, der sollte eigentlich längst Sea of Thieves in seiner Bibliothek haben oder zumindest über den PC Game Pass spielen. Wenn das noch nicht der Fall ist, dann gibt es an diesem Wochenende eine erneute Versuchung. Für rund 20 Euro erhaltet ihr eines der derzeit besten Piraten-Spiele, in welches Michi Obermeier alleine 2021 über 400 Stunden investierte.

Der Grund dafür? Mittlerweile ist Rares Piraten-Online-Spiel in Sachen Umfang massiv gewachsen - es gibt quasi an jeder Ecke etwas zu tun. Von einfachen Schatzjagden und Lieferaufträgen bis hin zu spannend inszenierten Story-Abenteuern und intensiven PvP-Gefechten ist alles mit dabei. Dabei funktioniert Sea of Thieves zwar auch als Solo-Spiel, aber die größten Stärken stellen sich erst beim gemeinsamen Ausflug mit Freunden heraus.

Falls ihr euch jetzt noch fragt, ob sich 2022 Sea of Thieves noch lohnt, dann bekommt ihr die Antwort in unserer ausführlichen News zu Rares aktuellen Plänen:

Warhammer Skulls

Zum diesjährigen großen Warhammer-Event gibt es natürlich auch einen entsprechenden Sale - sowohl bei Steam, als auch bei GOG. Dort könnt ihr auf zahlreiche Warhammer-Spiele ordentlich sparen, wie zum Beispiel Warhammer: Vermintide 2, Necromunda: Hired Gun oder Battlefleet Gothic: Armada.

Im Falle von GOG erhaltet ihr zudem kostenlos ein digitales Goodie-Pack, welches verschiedene Artworks, Wallpapers und ein Exemplar von Warhammer 40k: Chaos Gate enthält. Mehr Infos dazu findet ihr hier:

Und falls ihr die vielen Neuankündigungen vom Warhammer Skulls Event verpasst habt, dann findet ihr hier unsere große Übersicht:

Epic Mega Sale

Auch an diesem Wochenende der erneute Hinweis auf den laufenden Epic Mega Sale im Epic Games Store, bei dem unzählige Spiele reduziert sind. Darüber hinaus könnt ihr dank eines Gutscheins noch einmal weitere 25 Prozent sparen.

Wie genau das funktioniert und welche Angebote sich besonders lohnen, verraten wir euch in unserem Übersichtsartikel zum Epic Mega Sale:

Weitere spannende Angebote zum Wochenende

Bei den vielen Angeboten bei Steam und GOG kann man schnell überfordert sein. Wir haben deshalb für euch noch weitere Empfehlungen parat, die in diesen Tagen preislich reduziert sind:

Angebote im Preisvergleich

Am Ende die gewohnte Frage: Ist bei den Angeboten etwas für euch dabei oder wartet ihr weiter auf ein bestimmtes Spiel? Vielleicht verbringt ihr das Wochenende ja auch lieber mit einer spannenden Serie? Schreibt es uns doch gerne in die Kommentare!