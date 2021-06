WoW Shadowlands: Patch 9.1 erscheint Ende Juni

Lange haben wir gerätselt, jetzt steht es endlich fest. Der erste große Patch für World of Warcraft: Shadowlands kommt in zwei Wochen. Der Release von Patch 9.1 fällt wie üblich in Deutschland auf den Mittwoch, also den 30. Juni 2021 und ihr könnt aller Voraussicht nach Abschluss der Wartungsarbeiten spielen.

Das teilte Blizzard auf Twitter mit (wo das amerikanische Datum, also der 29. Juni angegeben ist) und schickte gleich noch einen kleinen Teaser mit:

Das steckt in Patch 9.1

Nachdem wir die Schattenlande mittlerweile schon recht gründlich erkundet haben und Graf Denathrius im Schloss Nathria vermutlich schon das drölfzigste Mal Prügel von uns eingesteckt (oder wenn es schlecht lief an uns verteilt) hat, kommen mit dem neuen Update endlich frische Inhalte ins Spiel

Das ist neu in Patch 9.1:

Neue Story-Kampagne

Neues Gebiet im Schlund namens Korthia

Neuer Raid namens Sanktum der Herrschaft

Mythischer Mega-Dungeon namens Tazavesh, der verhüllte Markt

Fliegen in den Schattenlanden

Neuer Flügel und Anpassungen für Torghast

Beginn von Saison 2 für Mythisch+ und PvP

40 neue Ruhmstufen

Neue kosmetische Pakt-Rüstungen

Neue Fähigkeiten für die Seelenbande

Neue Mounts und Pets

Neue Legendarys

Neuer World Boss

Alle Infos zu den einzelnen Inhalten haben wir euch in einer ausführlichen Preview zusammengefasst. Dort findet ihr auch Kommentare der Entwickler zu den einzelnen Inhalten:

Neben den neuen Gebieten und dem neuen Raid freuen sich Spieler vor allem darauf, sich endlich auch in Shadowlands in die Lüfte erheben zu können. Bisher war Fliegen in den Schattenlanden nicht möglich, mit Patch 9.1 müsst ihr in Zukunft nur noch die neue Paktkampagne abschließen.

Worum es in der neuen Paktkampagne geht, könnt ihr euch im Trailer ansehen und wer nochmal eine kleine Auffrischung in Azeroths Geschichte braucht, liest am besten unseren Shadowlands Story-Recap.

Was sagt ihr zu Patch 9.1? Kommt er gerade rechtzeitig oder habt ihr schon lange das Interesse an Shadowlands verloren? Und was sagt ihr zum Inhalt und zu den Neuerungen? Schreibt es uns doch in die Kommentare.