Wer in den vergangenen Tagen eine beliebige Seite dieses ominösen Internetzes besucht hat, wird darauf gestoßen sein: Der Black Friday 2021 naht und mit ihm viele Angebote. Da der Kapitalismus aber niemals schläft, finden die meisten Sales und Deals nicht mehr nur am letzten Freitag des Novembers statt, sondern starten schon einige Tage vorher.

Wir interessieren uns nicht für Waschmaschinen, Fernseher oder Bettwäsche, sondern für PC-Spiele. Deshalb listen wir euch in dieser Übersicht die derzeit laufenden Black-Friday-Sales bei Origin, Uplay, GOG und Co. auf und nennen einige Highlights aus den jeweiligen Angeboten.

Letztes Update: 23. November 2021, 12 Uhr

Hinzugefügt: Die wichtigsten Infos zum Black Friday Sale bei Uplay, Origin, GOG und im Humble Store

Hier könnt ihr direkt zum Spiele-Shop eurer Wahl springen:

Uplay

Wann läuft der Sale? Ab sofort, Ende nicht bekannt.

Ab sofort, Ende nicht bekannt. Was ist im Angebot? Viele Spiele und DLCs von Ubisoft, auch AAA-Titel und neue Spiele.

Viele Spiele und DLCs von Ubisoft, auch AAA-Titel und neue Spiele. Wie hoch sind die Rabatte? Zwischen 10 bis 85 Prozent Preisnachlass.

Zwischen 10 bis 85 Prozent Preisnachlass. Hier geht's zum Shop: Der Link bringt euch direkt zum Uplay-Store.

Top-Angebote bei Uplay

Bei Uplay könnt ihr derzeit eine ganze Menge Spiele zum Schnäppchenpreis abstauben, darunter sogar neuere Titel wie Far Cry 6 (50 Euro, 17 Prozent Rabatt), Assassins Creed Valhalla (30 Euro, 50 Prozent Rabatt), Anno 1800 (24 Euro, 60 Prozent Rabatt) oder auch Klassiker wie das erste Far Cry (3 Euro, 70 Prozent Rabatt) oder die Splinter-Cell-Collection (14 Euro, 80 Prozent Rabatt).

Stichwort Splinter Cell: Wer schon immer mal wieder mit dem guten, alten Sam Fisher durch die Dunkelheit schleichten wollte oder dieses Vergnügen noch nie hatte, sollte sich unbedingt das nur noch kurze Zeit kostenlose Splinter Cell: Chaos Theory sichern:

44 9 Geht auf's Haus Das beste Splinter Cell überhaupt wird gerade verschenkt

Origin

Wann läuft der Sale? Ab sofort bis zum 30. November 2021.

Ab sofort bis zum 30. November 2021. Was ist im Angebot? Viele Spiele und DLCs von EA, auch AAA-Titel und neue Spiele.

Viele Spiele und DLCs von EA, auch AAA-Titel und neue Spiele. Wie hoch sind die Rabatte? Zwischen 20 bis 88 Prozent Preisnachlass.

Zwischen 20 bis 88 Prozent Preisnachlass. Hier geht's zum Shop: Der Link bringt euch direkt zum EA Origin-Store.

Top-Angebote bei Origin

Bei Origin sind im Rahmen des Black Friday Spiele wie die Mass Effect Legendary Edition (35 Euro, 42 Prozent Rabatt), Star Wars Jedi: Fallen Order (15 Euro, 63 Prozent Rabatt) oder das geniale Koop-Meisterwerk It Takes Two (25 Euro, 38 Prozent Rabatt) zum kleinen Preis erhältlich. Außerdem gibt es das Multiplayer-Spiel Knockout City kostenlos.

Und wer möchte, kann sich auch FIFA 22 für 36 Euro (40 Prozent Rabatt) holen. Das ist aber keine gute Idee - denn der jüngste Serienableger hat einzig und allein die rote Karte verdient:

155 30 Test FIFA 22: Die niedrigste Wertung der Seriengeschichte

GOG

Wann läuft der Sale? Ab sofort bis zum 29. November 2021.

Ab sofort bis zum 29. November 2021. Was ist im Angebot? Viele verschiedene Spiele von zahlreichen Publishern, darunter große AAA-Titel und legendäre Klassiker, wie immer ohne DRM.

Viele verschiedene Spiele von zahlreichen Publishern, darunter große AAA-Titel und legendäre Klassiker, wie immer ohne DRM. Wie hoch sind die Rabatte? Zwischen 20 und 90 Prozent.

Zwischen 20 und 90 Prozent. Hier geht's zum Shop: Der Link bringt euch direkt zum GOG-Store.

Top-Angebote bei GOG

Auch bei GOG sorgt der Black Friday für viele Preisnachlässe. Der wohl wichtigste rabattierte Titel: Cyberpunk 2077 (30 Euro, 50 Prozent Rabatt). Außerdem wurden einige Klassiker wie die Enhanced-Editions von Baldur's Gate, Icewind Dale (jeweils 5 Euro) und Neverwinter Nights (6 Euro) um 70 Prozent reduziert. Wer auf modernere Rollenspiel-Kost aus ist, kann das fantastische Divinity: Original Sin 2 in der Definitive Edition für schlappe 18 Euro (60 Prozent Rabatt) seiner Bibliothek hinzufügen.

Xbox Store / Microsoft

Wann läuft der Sale? Ab sofort, Ende nicht bekannt.

Ab sofort, Ende nicht bekannt. Was ist im Angebot? Spiele und DLCs der Microsoft Games Studios und anderen Publishern.

Spiele und DLCs der Microsoft Games Studios und anderen Publishern. Wie hoch sind die Rabatte? Zwischen 10 und 90 Prozent.

Zwischen 10 und 90 Prozent. Hier geht's zum Shop: Der Link bringt euch direkt zum Microsoft Store.

Der Link bringt euch direkt zum Microsoft Store. Besonderheit: Beachtet, dass einige der reduzierten Spiele schon im Xbox Game Pass (Ultimate) für PC enthalten sind. Wenn ihr ein aktives Abonnement besitzt, müsst ihr sie also nicht zusätzlich kaufen.

Top-Angebote im Microsoft Store

Im Microsoft Store muss man genauer hinsehen, denn nicht alle Angebote gelten auch für unseren geliebten PC. Daher haben wir für euch aussortiert und nennen ein paar Highlights, die ihr auch auf dem Rechner reduziert erhaltet: Wie wäre es mit dem Multiplayer-Shooter Back 4 Blood (49 Euro, 30 Prozent Rabatt), dem herrlich abgedrehten Psychonauts 2 (42 Euro, 30 Prozent Rabatt) oder dem Anime-Rollenspiel Scarlet Nexus (42 Euro, 40 Prozent Rabatt)?

Diese Rabatte sind euch noch nicht hoch genug? Dann werdet ihr vielleicht glücklich mit Gears 5 (10 Euro, 75 Prozent Rabatt) oder dem Remedy-Klassiker Quantum Break (10 Euro, 75 Prozent Rabatt).

Humble Store

Wann läuft der Sale? Ab sofort bis zum 3. Dezember 2021.

Ab sofort bis zum 3. Dezember 2021. Was ist im Angebot? Viele verschiedene Spiele von unterschiedlichen Publishern, von AAA-Blockbustern bis hin zu kleineren Nischentiteln.

Viele verschiedene Spiele von unterschiedlichen Publishern, von AAA-Blockbustern bis hin zu kleineren Nischentiteln. Wie hoch sind die Rabatte? Zwischen 10 und 80 Prozent.

Zwischen 10 und 80 Prozent. Hier geht's zum Shop: Der Link bringt euch direkt zum Humble Store

Top Angebote im Humble Store

Auch der Humble Store könnte euch glücklich machen, denn hier gibt es nicht nur alte Schinken, sondern auch aktuelle Hits zum Schnäppchenpreis. Der Zeitschleifen-Shooter Deathloop (30 Euro, 50 Prozent Rabatt) etwa, das erst kürzlich für 9 Game Awards nominiert wurde. Auch das für seine grandiose Community-Arbeit äußerst beliebte Weltraum-Abenteuer No Man's Sky (27 Euro, 50 Prozent Rabatt) sowie der ehemalige Playstation-Exklusivtitel Days Gone (30 Euro, 40 Prozent Rabatt) bringen euch eventuell in Versuchung, mit den Geldscheinen zu wedeln.