Diablo 4: Ein kleines Detail verrät schon den größten Story-Twist aus dem Prolog

Aufmerksame Spielerinnen und Spieler können im Prolog von Diablo 4 ein Detail entdecken.

Wer die Beta von Diablo 4 spielt, wird vielleicht von einer Story-Wendung überrascht. Ein aufmerksamer Fan hat nun herausgefunden, dass ein winziges Detail diese schon andeutet. Ihr müsst allerdings wirklich genau hinschauen, um darauf aufmerksam zu werden.

Spoiler-Warnung: Dieser Artikel enthält einen schwerwiegenden Spoiler für den Prolog von Diablo 4. Solltet ihr den ersten Abschnitt der Beta bis zum Eintreffen in Kyovashad noch nicht gespielt haben, solltet ihr am besten nicht weiterlesen, wenn ihr die Geschichte ohne Vorwissen erleben wollt. Schaut euch lieber Fabianos Tipps für die Beta an.