Elden Ring lässt sich doch pausieren - und das sogar ohne Mods

Ihr kennt das ja. In Elden Ring vermöbelt ihr gerade einen Boss, beziehungsweise der Boss vermöbelt euch und plötzlich klingelt es an der Tür, die Fischstäbchen-Pizza im Ofen ist fertig oder die Katze benötigt gerade ganz dringend eure Aufmerksamkeit. Wie schön wäre es, wenn man einfach das Spiel pausieren könnte.

Ihr müsst jedoch nicht verzagen, denn Elden Ring lässt sich tatsächlich pausieren! Und dafür braucht ihr nicht einmal eine Mod herunterladen und installieren. Wir verraten euch in den folgenden Zeilen, wie ihr euch im Spiel eine Verschnaufspause gönnt. Denn die Funktion ist gut versteckt und auch ein klein wenig umständlich zu manövrieren.

Falls ihr jetzt der Meinung seid, eine Pausierfunktion für Elden Ring nähert sich schon gefährlich nahe einem potenziellen Easy Mode für das Soulslike, dann lest am besten einfach mal, was Heiko zu der ganzen Debatte zu sagen hat:

Elden Ring pausieren? So geht’s

Seid schon mal gewarnt: Die Pausierfunktion von Elden Ring ist genau genommen keine Pausierfunktion im klassischen Sinne. Viel eher legt ihr das Spiel ein klein wenig herein, indem ihr mittels einem Tutorial-Kasten das Spiel einfriert .

Entsprechend umständlich lässt sich Elden Ring pausieren, wenn ihr dafür eben nicht auf Mods zurückgreifen wollt. Das kann euch im schlimmsten Fall ein paar wertvolle Sekunden kosten, denen ihr Gegnern oder Bossen wehrlos ausgesetzt seid. Stellt also sicher, dass ihr gerade nicht in der Reichweite eines gigantischen Säbels oder dergleichen seid.

Ihr seid soweit? Dann geht einfach wie folgt vor, um Elden Ring zu pausieren:

Drückt die Start- beziehungsweise Escape-Taste

Öffnet eines der Menüs, um so beispielsweise eure Ausrüstung zu inspizieren

Wählt eines der Items aus und drückt die Hilfe -Taste

-Taste Wählt nun Menüerklärung , um Elden Ring zu pausieren

Hiermit triggert ihr einen Erklär-Bildschirm, der euch über die verschiedenen Mechaniken von Elden Ring informiert. Zeitgleich wird das Spielgeschehen eingefroren, sodass ihr euch eine kurze Verschnaufspause gönnen könnt. Wie das im Eifer des Gefechts aussieht, zeigt euch der Twitter-User IronPineapple, der auf diese Entdeckung aufmerksam machte:

Falls euch das zu umständlich ist und ihr nur eine einzige Taste drücken wollt, um Elden Ring zu pausieren - wie es beispielsweise noch in Sekiro: Shadows Die Twice möglich war - dann könnt ihr immer noch auf eine Mod zurückgreifen. Wie Download und Installation klappen und auf welche Features ihr damit verzichten müsst, erfahrt ihr in dem folgenden Artikel:

Was ihr sonst zu Elden Ring wissen solltet

Elden Ring ist seit dem 25. Februar 2022 für PC und Konsolen verfügbar und hat sich in unserem Test als das Meisterwerk von FromSoftware herausgestellt. Wie uns das neueste Soulslike im wahrsten Sinne des Wortes von den Socken gehauen hat, aber wo es euch enttäuscht, könnt ihr euch ebenso in unserer Video-Review ansehen:

Natürlich haben wir seit Release bereits fleißig Guides und hilfreiche Tipps für euch produziert. Wir verraten euch beispielsweise, wie ihr Runen farmt, ohne dafür am PC sein zu müssen. Oder aber, wie ihr einen optionalen Boss ganz einfach mit einer Brücke klein bekommt. All unsere Guides und Artikel, die euch weiterhelfen können, findet ihr in unserer großen Übersicht.

Wie steht ihr zu einer Pausefunktion für Elden Ring: Sollte sich das Spiel einfacher pausieren lassen? Oder könnt ihr auf die Funktion komplett verzichten? Lasst es uns in den Kommentaren wissen!