Die Spielwelt des Microsoft Flight Simulator ist wunderschön - darüber brauchen wir gar nicht erst diskutieren. Allerdings lässt der Grafik-Glanz schnell zu wünschen übrig, nehmen wir die Lupe zur Hand oder nähern uns zu sehr dem Boden an.

Viele Texturen und Details wirken aus der Nähe schon sehr verwaschen und zerstören damit die Illusion und Immersion der beinahe fotorealistischen Optik. Wer sein eigenes Haus aufsucht, findet womöglich nur ein unschönes Platzhalter-Gebäude.

Das soll sich jedoch in Zukunft ändern und zwar mit der Hilfe von niemand geringeren als den Spielern selbst. Dass es bereits Pläne dafür gibt, erklärt uns Jörg Neumann von Microsoft im Gespräch während der gamescom 2020:

"Ich will das so machen, dass das irgendwie strukturiert genug ist. Man könnte es natürlich so machen, dass jeder ein Modell von seinem Haus nachbaut und das der Sim hinzufügt. Kein Problem: Es gibt einen Map-Editor, du kannst das importieren und dann hast du dein Haus. [...]."