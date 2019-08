Vom 20. bis 24. August ist es endlich wieder soweit: die Gamescom öffnet ihre Pforten und lädt nicht nur Videospieler und Gaming-Fans aus Deutschland, sondern aus der ganzen Welt nach Köln ein. Natürlich sind auch wir gemeinsam mit euch vor Ort. Nicht nur, um euch über die wichtigsten News und Enthüllungen zu informieren, sondern mit einem spannenden Live-Programm bei Laune zu halten.

In der folgenden Übersicht wollen wir euch schon jetzt über unsere gemeinsamen Pläne unter dem Banner »Gamescom Together« mit unseren Kollegen von GamePro und MeinMMO informieren und mit was ihr zur Gamescom 2019 auf GameStar rechnen könnt.

Seid jedoch gewarnt: Nicht alle folgenden Infos sind momentan so fest in Stein gemeißelt und final, wie wir es gerne selbst hätten. Details und Kleinigkeiten können sich bis zum 20. August also noch immer ändern.

Wann findet unser Live-Programm statt?

Die Gamescom 2019 findet vom 20. bis 24. August statt. Unser Live-Programm von der Messe in Köln geht aber schon ab Montag, den 19. August los: am Abend begleiten wir bereits die Pre-Show mit Liveticker, richtig los geht es dann am Dienstag, den 20. August.

Unsere Streams starten vormittags und wir werden über den kompletten Tag hinweg senden. Falls ihr also nicht persönlich vor Ort sein könnt, kriegt ihr von uns auch zuhause das volle Gamescom-Programm um die Ohren geknallt.

Auf welchen Plattformen findet ihr uns?

Unser Live-Programm von der Gamescom 2019 findet ihr auf den folgenden Plattformen:

GameStar auf YouTube

MAX auf Twitch

Natürlich könnt ihr den Stream zur Gamescom 2019 auch auf GameStar.de verfolgen, sobald wir unser Programm am 20. August gestartet haben.

Wo sind wir auf der Gamescom zu finden?

Um live von der Gamescom zu streamen, machen wir es uns in Köln auf der Messe gemütlich: Unser Studio richten wir im Publikumsbereich in Halle 10.1 am Stand E70 ein. Schaut auf jeden Fall bei uns vorbei, denn wir halten für euch Gewinnspiele zum Mitmachen, Goodies zum Abgreifen, Anzock-Stationen mit aktuellen Games und vieles mehr für euch bereits. Wir freuen uns aber auch darüber, wenn ihr uns einfach nur Hallo sagen wollt!

Alles was ihr vor Ort in Köln oder auch von zuhause aus zur Gamescom 2019 erlebt, könnt ihr übrigens unter dem Hastag #gctogether mit uns teilen: wir sind auf eure Beiträge auf Twitter, Instagram, Facebook und Co. gespannt.

Wen von uns könnt ihr auf der Gamescom antreffen?

Auf der Gamescom 2019 werdet ihr zwar nicht alle von uns antreffen (immerhin wollen von Zuhause aus noch immer Artikel getippt werden), dafür könnt ihr Dimitry Halley, Maurice Weber, Michael Graf, Michael Obermeier, Natascha Becker, Christian Schneider, Heiko Klinge und Natascha Seuser aus dem GameStar-Team antreffen.

Gemeinsam mit Tobias Veltin und Linda Sprenger von GamePro, Daniel Feith, Jochen Redinger und James Zabel von unserem Twitch-Kanal MAX sowie Dawid Hallmann, Leya Jankowski, Sven Galitzki, Alexander Leitsch Irina Moritz und Jürgen Horn von MeinMMO und Tony Seitz von Cakexplosion haben wir ein prall gefülltes Live-Programm für euch geplant.

Welches Live-Programm erwartet euch?

Zur Gamescom 2019 haben wir so einiges mit euch vor. Von Dienstag bis Samstag könnt ihr euch auf die folgenden Programmpunkte in unserem Livestream freuen, mit denen wir euch über die komplette Videospielmesse in Köln hinweg auf dem Laufenden halten:

Game-Slots, in denen wir euch die wichtigsten Spiele der Gamescom vorstellen

Interviews mit namhaften Videospiel-Entwicklern

Talk-Formate mit Branchen-Persönlichkeiten und -Influencern

Verschiedenste Videospiel-Turniere, bei denen wir uns lieben und hassen werden

Gewinnspiele und Verlosungen, bei denen euch tolle Preise erwarten

uvm.

Welche Themen & Spiele behandeln wir?

Im Livestream werden wir euch über die wichtigsten Spiele der Gamescom 2019 auf aufklären. Unter anderem könnt ihr mit den folgenden Titeln rechnen - keine Sorge, bis zum 20. August werden es auf jeden Fall ein paar Games mehr:

Wann gibt es unseren Streaming-Plan?

Wir haben viel geplant und viel mit euch vor. Den finalen Programmplan mit sämtlichen Themen, Terminen und Zeiten liefern wir euch noch vor der Messe am 20. August präsentieren. Haltet bis dahin die Ohren steif und freut euch auf einen vollgepackten Livestream mit allerlei Programm!

