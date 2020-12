Winter-Sales bei Steam, Epic & Co. - Aktuelle Angebote im Überblick

Bereits zu Weihnachten schneite es Rabatte für Videospiele. Und das auch noch in nahezu jedem digitalen Store, den ihr euch vorstellen könnt. Die meisten dieser Winter Sales sind auch noch lange nicht vorbei. Bis in den Januar halten die Rabatte an und versprechen günstige Angebote für hunderte von PC-Spielen.

Wir haben über die wichtigsten Aktionen bereits in den vergangenen Wochen einzeln berichtet. Damit ihr euch kurz vor dem Ende aber noch eine genaue Übersicht verschaffen könnt, haben wir in diesem Artikel noch einmal alle Winter Sales zusammengefasst, die bis Anfang Januar weiterlaufen.

Der Winter Sale bei Steam

Wann ging es los? Am 22. Dezember 2020

Am 22. Dezember 2020 Wann ist er vorbei? Am 3. Januar 2021

Am 3. Januar 2021 Hier geht es direkt zum Sale: Winter Sale bei Steam

Welche Spiele sind im Angebot?

Es vergeht inzwischen keine Jahreszeit mehr, ohne dass auf Steam ein großer Sale startet. Der Winter ist da natürlich keine Ausnahme. Da Steam der Store mit dem größten Angebot ist, findet ihr hier reduzierte Spiele in jedem Genre. Egal ob Strategie, Action oder Indie. Ein paar Highlights sind dieses Jahr:

Gibt es ein Event?

Nicht so wirklich. Bei diesem Sale gibt es keine nennenswerte oder ausgefallene Mechanik. Allerdings wurde der Steam Point SHop mit einer Menge neuer Items aufgestockt. Diese Punkte bekommt ihr, wenn ihr auf Steam eine Transaktion tätigt. Zur Belohnung erhaltet ihr dafür kosmetische Anpassungen für euer Profil. Zusätzlich könnt ihr während des Sales auch für die Steam Awards 2020 abstimmen und damit euren Favoriten zu ein wenig mehr Ruhm verhelfen.

Der Winter Sale bei Epic

Wann ging es los? Am 17. Dezember 2020

Am 17. Dezember 2020 Wann ist er vorbei? Am 7. Januar 2021

Am 7. Januar 2021 Hier geht's direkt zum Sale: Feiertagsangebote bei Epic

Welche Spiele sind im Angebot?

Wie bei Steam hat der Epic Store ebenfalls ein recht abwechslungsreiches Angebot, in der Masse kann der nach wie vor recht junge Store aber noch nicht mit Steam mithalten. Dafür findet ihr eine Menge Spiele, die es woanders gar nicht zu kaufen gibt. Beispielsweise könnt ihr hier viele Spiele von Ubisoft bekommen, die es bei Steam nicht gibt. Zu den Highlights gehören:

Gibt es ein Event?

Ja! Und was für eins. Viel wichtiger als die Angebot im Winter Sale sind bei Epic die kostenlosen Spiele. Jeden Tag verschenkt Epic eine Vollversion. Das ergibt in seiner Summe 15 kostenlose PC-Spiele, die ihr für immer behalten dürft. Zum jetzigen Zeitpunkt waren darunter sogar echte Perlen, wie etwa Cities: Skylines, Metro 2033 oder Darkest Dungeon. Allerdings habt ihr immer nur 24 Stunden Zeit, das jeweilige Geschenk einzusacken. In unserer Übersicht seht ihr, welche Spiele es schon gab und was ihr jetzt gerade bekommt.

Der Winter Sale bei Ubisoft

Wann ging es los? Am 17. Dezember 2020

Am 17. Dezember 2020 Wann ist er vorbei? Am 7. Januar 2021

Am 7. Januar 2021 Hier geht's direkt zum Sale: Winter Sale bei Ubisoft

Welche Spiele sind im Angebot?

Wenig überraschend: Natürlich bekommt ihr bei Ubisoft in erster Linie Spiele von dem französischen Publisher. Damit deckt sich der Sale von Ubisoft in großen Teilen mit den Rabatten von Epic und endet auch am selben Tag. Ihr könnt euch also in diesem Fall euren Store einfach aussuchen. Zu den Highlights gehören:

Gibt es ein Event?

Nicht so wirklich, ihr könnt eure Rabatte auf alle Spiele aber noch mal ein wenig vergrößern. Mit dem Code WELCOME2021 bekommt ihr nochmal 21 Prozent Rabatt auf alle eure Einkäufe oben drauf. Dieses Angebot gilt aber nicht für Vorbestellungen oder Ingame-Währungen. Ihr müsst außerdem selbst daran denken, den Code in eurem Warenkorb einzugeben, bevor ihr zur Kasse springt.

Der Winter Sale bei GOG

Wann ging es los? Am 16. Dezember 2020

Am 16. Dezember 2020 Wann ist er vorbei? Am 4. Januar 2021

Am 4. Januar 2021 Hier geht's direkt zum Sale: Winter Sale bei GOG

Welche Spiele sind im Angebot?

GOG muss sich ebenfalls nicht vor der Konkurrenz verstecken. Hier findet ihr eine große Auswahl an Spielen, gerade Rollenspiele finden sich auf GOG zu Hauf. Zusätzlich kann man hier eine Menge Klassiker entdecken, die es teilweise nirgendwo sonst zu ergattern gibt.

Beispielsweise das allererste Diablo inklusive dem Hellfire-Addon. Zusätzlich spielt für viele noch eine Rolle, dass ihr jedes Spiel auf GOG ohne Kopierschutz runterladen dürft. Zu den Highlights im Winter Sale gehören:

