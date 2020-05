Am 19. Mai 2015 endete die Geschichte von Hexer Geralt mit der Veröffentlichung von The Witcher 3: Wild Hunt. Jetzt feiert das Rollenspiel seinen fünften Geburtstag. Diesen Anlass zelebriert Entwickler CD Projekt nicht nur mit einem Sale, sondern auch mit einer Neuauflage des Titelsongs von Marcin Przybylowicz - dem Music Director des Spiels - sowie dem Steam-Release von Gwent.

Wie das Studio auf Twitter mitteilt, war der Abschluss von Geralts Abenteuer für das Team »besonders wichtig«. Deswegen werde man »sich stets an den Abschluss dieser Trilogie erinnern«.

Today we celebrate the 5th anniversary of #TheWitcher 3: Wild Hunt release. Concluding Geralt's adventure was a defining moment for CD PROJEKT RED and it will always remain in our hearts.



What's your fondest memory with Geralt? pic.twitter.com/W6TFBY1sbn