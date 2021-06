E3 Awards 2021 ignorieren Elden Ring, dafür gewinnt Microsoft doppelt

Die E3 2021 ist offiziell vorbei, auch wenn der Spiele-Sommer natürlich noch weiterläuft, zum Beispiel auf Steam. Zum Abschluss der digitalen Messe wurden die meisterwarteten Spiele aller großen Shows gewählt - wir verraten euch, wer die Gewinner sind.

Alle Gewinner der E3 Awards 2021

Wer hat gewählt? Über die Awards haben große Medien-Partner wie IGN, GameSpot und PCGamer abgestimmt. Zur Wahl standen alle Spiele, die während des Events gezeigt wurden, also nicht nur Neuankündigungen.

Das meisterwartete Spiel der gesamten E3

Den Titel sichert sich Forza Horizon 5, das während der Microsoft-Show vor allem mit seiner spektakulären Grafik beeindruckte. Wer jetzt befürchtet hat, dass die Systemanforderungen für das kommende Rennspiel gigantisch ausfallen müssen, kann beruhigt aufatmen.

Die beste Präsentation der Show

Wenig überraschend wurde der Xbox & Bethesda Showcase zum besten Einzel-Event der E3 2021 gewählt. Microsoft stellte jede Menge neuer Spiele vor, die direkt zum Release in den Xbox Game Pass wandern, allen voran natürlich Starfield. Zwar gab's noch kein Gameplay zu sehen, wir haben aber trotzdem schon jede Menge Infos zum neuen Rollenspiel aus dem Hause Bethesda.

Capcom

The Great Ace Attorney Chronicles: Die beiden Prequels waren bisher nur in Japan erhältlich, ab dem 27. Juli 2021 erscheinen sie erstmals auch im Westen. Kollegin Mary macht vermutlich immer noch Freudensprünge, das Anwalts-Spiel war ihr persönliches Highlight der Messe.

Gearbox Entertainment

Tiny Tina's Wonderlands: Das Spin-Off schnappt sich die beste Idee aus Borderlands 2 und macht daraus ein eigenes Spiel. Wonderlands wird ähnlich wie der DLC Assault on Dragon Keep, in dem ihr eine von Dungeons & Dragons inspirierte Fantasy-Kampagne erlebt. Trotzdem sollen sich auch Fans der Shooter-Reihe wieder wohl fühlen. Der Release ist für Anfang 2022 geplant.

Indie Games

Falling Frontier: Das Echtzeit-Strategiespiel im Weltraum lässt sich von großen Namen wie Homeworld und Stellaris inspirieren. Für Micha war es eines seiner größten E3-Highlights des Jahres - warum, erklärt er euch in seiner Kolumne:

24 18 Mehr zum Thema E3-Highlights: Drei kleine Weltraum-Strategiespiele

Intellivision

Link zum YouTube-Inhalt

Asteroids: Auf der neuen Konsole Amico laufen einige Klassiker, darunter auch der Atari-Hit Asteroids in einer sehr hübschen Version inklusive neuer Vertonung.

Nintendo

Legend of Zelda: Breath of the Wild 2: Nintendo hielt das neue Gameplay aus BotW 2 bis ganz zum Ende der Show zurück, um die Fans dann umso glücklicher zu machen. Die offene Spielwelt des ersten Teils hat neue Maßstäbe für das gesamte Genre gesetzt, jetzt setzen die Entwickler noch einen drauf und zeigen fliegende Inseln. Bei den Kollegen von GamePro lest ihr alle Infos zum Switch-Spiel.

PC Gaming Show

Songs of Conquest: Das Rundenstrategie-Spiel beschwört den Geist von Heroes of Might & Magic herauf und verleiht ihm einen neuen Anstrich. Bei der PC Gaming Show der E3 gab es neue Szenen mit den Fantasy-Armeen und mächtigen Zauberkräften zu sehen. In unserer exklusiven Preview erklärt euch Peter genau, wie Kämpfe, Kampagne und alles andere funktionieren.

Freedom Games

Airborne Kingdom: Die Städtebau-Simulation mit Steampunk-Anklängen gab bei der E3 2021 bekannt, dass noch in diesem Jahr verschiedene Konsolen-Versionen (inklusive Switch) erscheinen. Zeitgleich wird dann auch ein New Game+ und ein höherer Schwierigkeitsgrad eingefügt. Wir haben Airborne Kingdom schon für euch getestet und klären, ob sich hinter der coolen Idee einer fliegenden Stadt auch ein gutes Spiel verbirgt.

Future Games Show

Link zum YouTube-Inhalt

Immortality: Eine Neuankündigung, die vor allem Story-Fans hellhörig machen sollte. Immortality stammt aus der Feder von Sam Barlow (Her Story), unterstützt wird er von erfahrenen Autoren aus dem Film-Business. Im Spiel geht es um die verschwundene Schauspielerin Marissa Marcel, nähere Infos zum Gameplay gibt's bisher noch nicht.

Square Enix

Marvel's Guardians of the Galaxy: Das nächste Spiel im Marvel-Universum wird kein Service-Game, sondern bietet eine klassische Singleplayer-Kampagne. Ihr seid Star Lord und müsst die zusammengewürfelte Truppe der Guardians unter Kontrolle halten. Der Release ist für den 26. Oktober 2021 geplant.

63 6 Mehr zum Thema Was GotG anders machen will als Avengers

Ubisoft

Mario + Rabbids: Sparks of Hope: Ein knalliger Switch-Exklusivtitel holt sich den Siegerplatz bei der Ubisoft-Show 2021. Etwas überraschend, da auch die Ankündigung von Avatar: Frontiers of Pandora viel Aufmerksamkeit auf sich zog. Noch spannender sind aber die Spiele, die sich gar nicht blicken ließen.

Xbox / Bethesda

Halo: Infinite: Bei der E3 gab es jede Menge neuer Infos zum kostenlosen Multiplayer-Standalone. Schon jetzt loben viele den fairen Battle Pass, der frisch angekündigt wurde. Der soll nicht ablaufen, wie in anderen Spielen üblich - ihr könnt die Rewards also auch später noch freispielen.

Yooreka Studio

Link zum YouTube-Inhalt

Loopmancer: Ein Roguelite-Actionspiel mit realistischer 3D-Grafik, dazu ein schickes Cyberpunk-Asia-Setting. Dank Unreal Engine 4 sieht Loopmancer ziemlich schick aus. Ein genaues Release-Datum gibt's bisher noch nicht.

Was ist mit Elden Ring? Das neue Rollenspiel von From Software hätte sehr gut auch unter die meisterwarteten Spiele der Messe fallen können, wird allerdings bei den Awards 2021 nicht erwähnt. Bei uns findet ihr natürlich trotzdem alle Infos zu Elden Ring.

Was waren eure Gewinner der E3 2021? Gab es einen klaren Sieger unter den Präsentationen? Schreibt es uns gerne in die Kommentare.