Rollenspiel-Mod für den Flight Simulator: Echte Missionen statt Flüge von A nach B

Der Microsoft Flight Simulator konzentriert sich vor allem darauf, die einzelnen Flugzeuge so realistisch wie möglich zu simulieren. Den Moddern hinter dem kostenlosen Plugin NeoFly war das nicht genug.

Sie haben ein Missionssystem eingebaut, mit dem ihr Geld und Erfahrungspunkte verdient, indem ihr als Freelancer zum Beispiel Waren schmuggelt.

Von A nach B fliegt ihr zwar letztlich trotzdem, aber eben mit ausgewiesenen Zielen dahinter, bestimmten Kniffen in Form von mehreren Missionstypen und Belohnungen in Form von XP und Geld.

Missionen für den Flight Simulator

Derzeit bietet die Mod insgesamt acht unterschiedliche Missionstypen, die alle jeweils eigene Herausforderungen mit sich bringen.

Fracht-Aufträge: Fliegt Fracht von einem Punkt zum nächsten.

Fliegt Fracht von einem Punkt zum nächsten. Passagierflüge: Ihr müsst Menschen zu einem neuen Flughafen bringen.

Ihr müsst Menschen zu einem neuen Flughafen bringen. VIP-Flüge: Besonders wichtige Passagiere müsst ihr so sanft wie möglich transportieren.

Besonders wichtige Passagiere müsst ihr so sanft wie möglich transportieren. Notfallmissionen: Ihr müsst einen Sanitäter an einer zufälligen Landezone absetzen.

Ihr müsst einen Sanitäter an einer zufälligen Landezone absetzen. Schmuggelaufträge: Verlangt von euch, ein Paket über eine bestimmten Zone abzuwerfen.

Verlangt von euch, ein Paket über eine bestimmten Zone abzuwerfen. Geheime Passagiere: Passagierflüge, die bei Nacht und Nebel stattfinden.

Passagierflüge, die bei Nacht und Nebel stattfinden. Zerbrechliche Fracht: Die Landung sollte sehr sauber vonstatten gehen.

Die Landung sollte sehr sauber vonstatten gehen. Express-Missionen: Hier müsst ihr vor allem schnell sein.

Ein Stück Rollenspiel

Für den erfolgreichen Abschluss bekommt ihr nicht nur Erfahrungspunkte, sondern auch Geld. Mit ersteren levelt ihr euren Charakter nach und nach weiter hoch und schaltet so nicht nur neue Missionen frei, sondern auch diverse Tests. Schließt ihr die erfolgreich ab, dürft ihr euch ans Steuer von neuen Flugzeugen setzen.

Geld braucht ihr wiederum nicht nur, um die neuen Maschinen überhaupt erst kaufen zu können, sondern auch, um sie instandzuhalten. Denn wenn ihr die Wartung vernachlässigt, kann das unangenehme Folgen haben.

Einsatz in echten Krisengebieten

Ein neues Feature der aktuellen Version sind »echte« Missionen. Denn NeoFly kann mittlerweile sogar Events in der realen Welt ausfindig machen und auf Basis dieser Aufträge generieren, die ihr dann fliegen dürft.

Zudem wird der Management-Aspekt der Mod bereits ausgebaut. So habt ihr jetzt die Möglichkeit, Piloten anzuheueren, die dann Aufträge mit euren gerade nicht im Einsatz befindlichen Flugzeugen abschließen.

Weitere Mods für den Flight Simulator

Die Fans des Flight Simulator sind bereits seit einiger Zeit dabei, immer mehr Mods für das Spiel herauszbringen. Nicht alle wirken sich aber so stark auf das Gameplay aus wie NeoFly.

Unter anderem könnt ihr einen waschechten Godzilla in der Bucht von San Fransisco bestaunen, oder einen auch in der Realität existierenden lebensgroßen Mech in Japan ansehen.