Weekend Sale bei Steam & Co: Zum Wochenende sind diese 18 coolen Spiele reduziert

Während man geduldig auf den nächsten großen Hit wartet, gibt es diese Momente, in denen man sich überlegt: Vielleicht in der Zwischenzeit mal ein anderes Spiel ausprobieren? Zum Glück machen es einem die Downloadplattformen dabei recht einfach: Regelmäßig gibt es hier unzählige Angebote.

Das Wochenende bildet dabei wie stets gewohnt keine Ausnahme. Wir haben für euch geschaut, was bei sonnigen Temperaturen reduziert ist. Aber falls es euch nach Gratis-Spielen sehnt, dann erhaltet ihr hier alle Infos:

Highlight zum Wochenende: Euro & American Truck Simulator

Genre: Simulation | Entwickler: SCS Software | Release: 19.10.2012 | Preis: 5 Euro (Steam, reduziert um 75 Prozent)

Fast 10 Jahre hat der Euro Truck Simulator 2 schon auf dem Buckel, aber noch immer gilt das Werk von SCS Software als Vorzeigeprodukt im Simulationsgenre. Kein Wunder, denn mittlerweile bietet der Truck Simulator unfassbar viel Inhalt. Selbst bereits in der Basisversion ohne die kostenpflichtigen Map-Erweiterungen könnt ihr unzählige Stunden mit dem Aufbau eurer eigenen Spedition verbringen. Schließlich kann so eine Fahrt vom tiefsten Süden Europas bis in den hohen Norden mit tonnenschwerer Fracht im Gepäck etwas Zeit in Anspruch nehmen.

Wer hingegen lieber in Amerika mit Trucks unterwegs ist, der kann das im American Truck Simulator ausleben. Der stammt vom selben Entwickler, bietet in etwa die gleichen Stärken und Schwächen und ebenfalls ordentlich viel Umfang. Falls ihr also die Lust verspürt, euch einmal über den amerikanischen Straßenverkehr aufzuregen, dann bietet der Truck Simulator dort eine spannende Nische - und seit einiger Zeit ebenfalls wie der Euro Truck Simulator 2 einen Mehrspieler-Modus.

Übrigens: Im Podcast spricht Michael mit Florian und Géraldine über das vielschichtige Genre der Simulationen - und der Euro Truck Simulator 2 spielt dabei natürlich eine Rolle.

Weitere spannende Angebote zum Wochenende

Truck fahren ist nicht so euer Ding? Dann keine Sorge, denn an diesem Wochenende gibt es bei Steam, GOG und auch bei Ubisoft selbst noch ein paar mehr Angebote:

Noita: Ein Roguelite, in dem ihr mit einem Magier eine prozedural generierte Welt erkundet und jeder einzelne Pixel physikalisch korrekt simuliert wird. (9 Euro, um 50 Prozent bei Steam reduziert)

Cloudpunk: Als Kurierfahrerin erkundet ihr hier die vor Atmosphäre triefende Cyberpunk-Metropole Nivalis und übernehmt einige ungewöhnliche Aufträge. (7 Euro, um 65 Prozent bei Steam reduziert)

Inscryption: Knallhartes Kartenspiel mit Roguelite-, Rätsel- und Horror-Elementen, welches selbst Heiko Klinge in den Bann zog. (14 Euro, um 30 Prozent bei Steam reduziert)

Potion Craft - Alchemist Simulator: Zutaten sammeln, Tränke brauen, den eigenen Laden finanziell auf Schiene halten und das alles in einer einzigartigen Optik. (9 Euro, um 30 Prozent bei Steam reduziert)

Graveyard Keeper: Wolltet ihr euch schon immer mal um einen mittelalterlichen Friedhof kümmern und ihr mögt zeitgleich Spiele wie Stardew Valley? Dann werdet ihr hier fündig. (8 Euro, um 50 Prozent bei Steam reduziert)

Cartel Tycoon: Wirtschaftssimulation, in dem ihr euer eigenes Drogenimperium aufbauen, euch gegen verfeindete Kartelle und den Arm des Gesetzes durchsetzen müsst. (15 Euro, um 30 Prozent bei Steam reduziert)

Kill It With Fire : Wenn ihr Spinnen wirklich hasst und sie am liebsten auf ganz extreme Art und Weise vernichten wollt, dann bekommt ihr in diesem Spiel fast alle Möglichkeiten dazu. (3 Euro, um 75 Prozent reduziert)

: Wenn ihr Spinnen wirklich hasst und sie am liebsten auf ganz extreme Art und Weise vernichten wollt, dann bekommt ihr in diesem Spiel fast alle Möglichkeiten dazu. (3 Euro, um 75 Prozent reduziert) Not For Broadcast: Als Produzent einer lokalen Nachrichtensendung seid ihr in diesem FMV-Game verantwortlich dafür, wie die Nachrichten bei den Zuschauern ankommen - Stichwort Fake News. (10 Euro, um 50 Prozent bei Steam reduziert)

Monster Hunter World: Alleine oder im Koop mit Freunden geht ihr zusammen auf Monsterjagd und lasst euch auf einen durchaus motivierenden Grind ein. (15 Euro, um 50 Prozent bei Steam reduziert)

Far Cry 6: Der aktuelle Serienteil entführt euch dieses Mal auf die Karibikinsel Yara, wo ihr es mit dem Diktator Anton Castillo zu tun bekommt und die unterdrückte Bevölkerung befreien müsst. (24 Euro, um 60 Prozent im Ubisoft Store und EGS reduziert)

Pathologic 2: Ein außergewöhnliches Action-Rollenspiel mit Horror-Elementen, welches Natalie und viele tausend andere Spieler auf ganz besondere Art und Weise fasziniert. (12 Euro, um 60 Prozent reduziert)

Riders Republic: Mit Skiern, Snowboards, Wingsuits und Fahrrädern erkundet ihr eine offene Spielwelt und stellt euch vielen Herausforderungen in Form von Rennen und Trick-Wettbewerben. (24 Euro, um 60 Prozent im Epic Games Store reduziert)

Sacred 2: Heutzutage ist die Action-Rollenspiel-Reihe aus Deutschland in der Versenkung verschwunden, aber der zweite Teil ist auch heute noch absolut spielbar und in der Gold-Edition recht umfangreich. (4 Euro, um 75 Prozent bei GOG reduziert)

Gothic 2: Was muss man noch zu einem der wohl beliebtesten Spiele der GameStar-Community sagen, außer, dass es sich um ein waschechtes Rollenspiel-Meisterwerk handelt? (2 Euro, um 75 Prozent bei GOG reduziert)

Pathfinder - Kingmaker: Und noch ein umfangreiches Rollenspiel, welches aber eher im Stile von Baldur’s Gate gehalten ist und auf dem titelgebenden Pen&Paper-RPG basiert. (13 Euro, um 66 Prozent bei GOG reduziert)

Divinity - Original Sin 2: Das letzte große Rollenspiel in dieser Liste, bei dem ihr alleine oder im Koop-Modus problemlos um die 100 Stunden Spielzeit investieren könnt. (18 Euro, um 60 Prozent bei GOG reduziert)

Angebote im Preisvergleich

Natürlich darf auch unsere große Preistabelle nicht fehlen. Hier findet ihr noch einmal die Angebote in der Übersicht und im Vergleich zueinander:

Sind dieses Mal interessante Angebote für euch dabei oder lässt euch das Gezeigte - ganz im Gegensatz zum aktuellen Wetter - eher kalt? Vermisst ihr eventuell ein reduziertes Spiel? Schreibt uns gerne eure Meinung in die Kommentare!