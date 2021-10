Xbox Game Pass für PC: Neue Spiele im November 2021

2021 geht langsam aber sicher auf’s Ende zu. Heißt aber auch: Bald steht wieder ein neuer Release-Monat bei Game Pass für PC an! Und der November ist jetzt schon ziemlich vollgepackt mit spannenden Spielen, die ihr ohne Aufpreis zocken könnt.

Wir stellen euch alle Neuzugänge unten vor – denkt daran, dass das sicher noch nicht alle neuen Spiele sind. Microsoft gibt für gewöhnlich im Laufe der nächsten Wochen noch mehr neue Angebote bekannt. Was der Game Pass insgesamt bietet und wie viel der ganze Spaß eigentlich kostet, lest ihr hier:

Neu im Game Pass ab November 2021

Minecraft

Genre: Action-Adventure | Entwickler: Mojang | Release: 18. November 2011 | Im Game Pass ab: 2. November 2021

Wir müssen wahrscheinlich wirklich niemandem mehr erklären, was Minecraft ist. Die Klötzchen-Sandbox hat schon längst Kultstatus erreicht - und wandert jetzt auch auf dem PC ins Game-Pass-Abo. Im Bundle stecken sowohl die Bedrock- als auch die Java-Version, ihr könnt euch also entscheiden, welche ihr lieber spielt. Crossplay zwischen sämtlichen Plattformen ist auch möglich.

Derweil steht das nächste Update schon bevor. Was außer Fröschen und Wildnis noch drin steckt, lest ihr hier:

Unpacking

Genre: Puzzle | Entwickler: Witch Beam | Release: 2. November 2021 | Im Game Pass ab: 2. November 2021

Unpacking ist genau richtig, wenn euch gerade alles viel zu stressig ist und ihr einfach mal abschalten wollt. In diesem niedlichen Puzzle packt ihr Kisten aus und richtet mit dem Inhalt Zimmer ein. Dazu spielt Musik, die euch in einen tiefenentspannten Zustand versetzen will.

Genre: Sport-Simulation | Entwickler: Sports Interactive | Release: 9. November 2021 | Im Game Pass ab: 9. November 2021

Direkt zum Release wandert der Football Manager 2022 in den Game Pass für PC. Wie üblich verwaltet ihr auch im neuen Teil der Sport-Reihe eine Mannschaft und führt sie - hoffentlich! - zum Erfolg. Vor dem offiziellen Launch soll noch ein kurzer Early Access starten, zu dem Game-Pass-Besitzer allerdings nicht automatisch Zugang erhalten. Dazu müsst ihr das Spiel bei Steam vorbestellen.

Forza Horizon 5

Genre: Rennspiel | Entwickler: Playground Games | Release: 9. November 2021 | Im Game Pass ab: 9. November 2021

Dass Forza Horizon 5 gleich am Release-Tag im Abo landet, ist natürlich keine Überraschung, immerhin wird das Rennspiel ja von den Xbox Game Studios herausgebracht. Ihr braust diesmal durch die Weiten Mexikos, im Video oben bekommt ihr schon mal einen Vorgeschmack auf die Grafikpracht.

Warum das Spiel Dimi ziemlich begeistert, er aber trotzdem Redebedarf hat, erklärt er euch hier in seinem Gameplay-Fazit:

Elder Scrolls 5: Skyrim Anniversary Edition

Genre: Rollenspiel | Entwickler: Bethesda | Release: 11. November 2021 | Im Game Pass ab: 11. November 2021

2021 erscheint mal wieder Skyrim. Diesmal in der vollgepackten und aufpolierten Komplettbox mit dem glänzenden Schriftzug »Anniversary Edition« drauf. Mit dabei sind nicht nur die offiziellen DLCs, sondern auch hunderte Mods, die von Fans liebevoll gebaut wurden und jetzt ihren rechtmäßigen Platz in der Rollenspiel-Sandbox erobert haben. Unter anderem: Aquarien. Kein Witz.

Microsoft Flight Simulator GOTY

Genre: Sport-Simulation | Entwickler: | Release: 18. November 2021 | Im Game Pass ab: 18. November 2021

Mit dem großen (und für Besitzer kostenlosen) Game-of-the-Year-Update landen noch mehr Flugzeuge im Microsoft Flight Simulator. Und natürlich gibt es auch neue Flughäfen, Grafikverbesserungen via DirectX 12, ein verbessertes Wettersystem und vieles mehr. Alle Details findet ihr hier:

Die riesige Simulation kann eine ganz schöne Herausforderung sein, selbst für erfahrene Piloten. Aber keine Sorge, wir haben jede Menge Infos, Tipps und Guides für euch parat. Alles, was ihr zum aktuellsten Deutschland-Update wissen müsst, findet ihr in unserem Sonderheft zum Flight Simulator!

Was haltet ihr von den bisher bestätigten Spielen für den Game Pass im November 2021? Seid ihr insgesamt mit dem Abo-Angebot zufrieden oder wünscht ihr euch Änderungen, vielleicht bestimmte Spiele?