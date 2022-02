Grand Theft Auto: The Trilogy - The Definitive Edition rühmt sich mit einem protzigen Namen, wird aber dem (bisher) kaum gerecht. Selbst Monate nach Release ist das Spiel weiterhin in einem technisch fragwürdigen Zustand und wird von zahlreichen Problemen geplagt. Konkrete Infos zu weiteren Updates oder Patches gibt es aktuell nicht.

Eins steht jedoch fest: Für Take-Two ist die GTA Trilogy ein voller Erfolg - denn die Spielesammlung ist trotz des Launch-Debakels ein Verkaufshit. Aus einer Investorenkonferenz des Publishers geht hervor, dass die Neuauflagen von GTA 3, Vice City und San Andreas die Verkaufserwartungen sogar signifikant übertroffen haben.

Unsere Review: Was wir von der GTA Trilogy in ihrem momentanen Zustand halten, könnt ihr in unserem GameStar-Test nachlesen:

88 33 GTA Trilogy im Test Definitiv ist hier nur die Blamage

Trotz Probleme ein Kassenschlager

Was ist passiert?

Die GTA Trilogy wurde am 11. November 2021 veröffentlicht, kam aber mit zahlreichen technischen Problemen und Glitches auf den Markt. Zwischenzeitlich wurde die Spielesammlung aus digitalen Stores und sogar den Bibliotheken der PC-Spieler entfernt - unter anderem, weil sich problematische Inhalte in den Dateien verstecken.

Kurz darauf war die GTA Trilogy wieder verfügbar, Rockstar gelobte sogar Besserung, kündigte weitere Updates an und brachte sogar die zuvor entfernten Originale zurück. Ein Spielegeschenk sollte außerdem die erhitzten Gemüter vieler Fans beruhigen, nachdem die GTA Trilogy in Kritiken der Presse und Spieler gnadenlos abgestraft wurde.

Das sagt Take-Two

Schon im Januar 2022 äußerte sich Take-Two-CEO Strauss Zelnick in einem Interview mit CNBC zu der GTA Trilogy. Hier bezeichnete er das Launch-Debakel als Glitch , der mittlerweile behoben wurde.

In der aktuellen Investorenkonferenz kam das Thema nochmal zur Sprache, wobei Zelnick feststellt, dass die GTA Trilogy alle kommerziellen Erwartungen signifikant übertroffen hätte. Der problematische Release, die größtenteils negative Berichterstattung und der Wut in der Community hat den Verkaufszahlen der Spielesammlung also nicht signifikant geschadet.

Zelnick gibt sich außerdem optimistisch, dass vergleichbare Vorfälle bei zukünftigen Releases des Publishers - wie zum Beispiel GTA 5 Expanded and Enhanced - nicht wieder vorkommen sollen und die GTA Trilogy eine Ausnahme darstelle.

An der bisherigen Arbeitsweise möchte man außerdem wenig bis nichts ändern, Portierungen und Remaster dürften also in Zukunft weiter outgesourct werden - wie eben zum Beispiel die GTA Trilogy an Grove Street Games.

Was alles bei der GTA Trilogy falsch gelaufen ist und dass es nie soweit hätte kommen dürfen, erklärt übrigens unser Hardware-Experte Nils in seiner Kolumne:

88 18 GTA Trilogy und Rockstars Entschuldigung Meinung: Es hätte nie so weit kommen dürfen

Wie geht es mit der GTA Trilogy weiter?

Keine Updates seitens Rockstar: Mittlerweile ist es verdächtig still um die GTA Trilogy geworden. Die vorangegangenen Updates brachten zwar zahlreiche Verbesserungen und Fixes mit sich, viele Probleme bestehen aber weiter. Rockstar hält sich aber gewohnt bedeckt, was die weiteren Pläne für die Neuauflagen von GTA 3, Vice City und San Andreas angeht.

Take-Two macht Hoffnung: Wir hatten bereits Ende Januar 2022 bei Rockstar um ein Update gebeten, bisher aber noch keine Antwort erhalten. Hoffnung macht aber Zelnick dann doch im Zuge der Investorenkonferenz. Ihm zufolge wurden bereits viele Probleme angegangen, es sollen aber mehr Fixes folgen, um weiter hohe Qualität zu gewährleisten.

Auf konkrete Infos oder Updates müssen wir uns aber erstmal noch gedulden. Die GTA Trilogy soll übrigens in der ersten Hälfte 2022 noch für Mobilgeräte erscheinen.

Was aktuell sonst bei Rockstar passiert

Was wir bisher zu GTA 6 wissen: Erst kürzlich hat Rockstar Games die Entwicklung von GTA 6 offiziell bestätigt. Alle bisher bekannten Gerüchte, Leaks und Insider-Infos zu dem nächsten Grand Theft Auto haben wir in unserer großen Übersicht für euch zusammengefasst:

197 6 GTA 6 Die wichtigsten Leaks und Gerüchte

GTA 5 kommt (wieder) zurück: Am 15. März 2022 steht aber erstmal GTA 5 Expanded and Enhanced für die NextGen-Konsolen an. Von den Verbesserungen und neuen Inhalten sollen aber auch PC-Spieler profitieren. Was genau euch mit der Neuauflage von Grand Theft Auto 5 erwartet, findet ihr in unserer Übersicht zu E&E.