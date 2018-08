Nvidia Geforce RTX 2080 - Die ersten Spiele mit RTX-Unterstützung

Die neuen Nvidia-Grafikkarten Geforce RTX 2080 Ti, Geforce RTX 2080 und Geforce RTX 2070 unterstützen durch die neuen RT-Cores Berechnungen von Raytracing in Echtzeit. Damit können Spiele physikalisch korrekt Schatten, Reflexionen, Refraktionen und globale Beleuchtung darstellen.

Außerdem hat Nvidia mit Deep Learning Super-Sampling (DLSS) eine neue Art der Kantenglättung vorgestellt, bei der Superrechner vorab Modelle für Spiele erstellen, die dann durch die ebenfalls neuen Tensor-Cores für Berechnungen in einem neuralen Netzwerk verwendet werden.

Das soll für eine deutlich bessere Kantenglättung sorgen. In einem Blogbeitrag hat Nvidia nun die ersten Spiele bekanntgegeben, deren Entwickler die eine oder beide neuen Techniken bereits unterstützen.

Spiele mit Echtzeit-Raytracing:

Spiele mit Deep Learning Super Sampling (DLSS)

Auch Hersteller professioneller Software wie Adobe, Autodesk und Pixar werden die neue RTX-Plattform von Nvidia unterstützen.

